Ko se je pred mesecem dni mlad veper pojavil na podzemni železnici v Hongkongu, drugi pa se je postavil pred prehod za pešce in čakal, da se bo na semaforju prižgala zelena luč, se je tamkajšnja oblast dodobra vznemirila. Ko se je nato odrasla divja svinja mirno okopala v vodnjaku med nebotičniki v finančni četrti, so policiji ukazali, da mora ukrepati.

Tako se je začela vojna. Eden od policistov je večjega vepra pregnal na sam rob večnadstropnega parkirišča in prašič ga je ugriznil v stegno. Takoj so ukazali uboj. Divjim svinjam nastavljajo za vabo kruh, policisti jih najprej uspavajo s posebnimi naboji, nato pa jih odpeljejo na posebne veterinarske postaje na evtanazijo.

»Zakaj?!« se sprašujejo številni Hongkonžani. Ljudje in divje svinje lahko mirno živijo skupaj, pravijo, in to zelo preprosto. To niso zveri, ki bi kar tako napadle človeka. Dovolj je, pravijo tisti, ki jim sledijo in ki jih pogosto videvajo, da zaploskate, jim tako pokažete, da ste tukaj, in se bodo razbežale. Ali še bolje: lahko se skrijete ob poti in uživate v tem prizoru. Vepri pogosto hodijo v skupinah z vso družino, se spotoma malo poigrajo z opicami, medtem ko iščejo hrano, prevrnejo kakšno kanto za smeti, ljudje pa jih niti najmanj ne zanimajo.

Čudno je to, da so divje svinje postale politični dejavnik tudi v Evropi. Dolga stoletja so bile te živali simbol poguma, moči in resnicoljubja. Letošnjo jesen pa so postale eden od vzrokov, da je rimska županja Virginia Raggi izgubila volitve: ni imela odgovora na njihovo prisotnost v predmestju. Lansko poletje se je zastavilo tudi vprašanje, ali bo Evropa postala celina veprov, potem ko je eden od njih nudističnemu kopalcu na obali berlinskega jezera ukradel prenosni računalnik.

Hongkonžani lov na vepre primerjajo s pregonom političnih aktivistov. In res, oblast se do teh živali vede zelo podobno kot do drugače mislečih ljudi. V njih rada vidi smrtno nevarnost. Beži, divja svinja, beži! V prenosnem računalniku nudista ni nič od tega, kar imaš rada.