Bollywood namesto Hollywooda

Odgovor ruskih kinematografskih mrež na bojkot zahodne kinematografije se zdi na prvi pogled paradoksalen, vendar gre pravzaprav za še en korak nazaj v sovjetske čase. Indijski filmi so bili namreč v Sovjetski zvezi zelo priljubljeni, saj so nudili lahkoten eskapizem brez ideološke tendencioznosti. Primanjkljaj naj bi Rusi nadomestili tudi z južnokorejsko, kitajsko in južnoameriško produkcijo. Ter seveda z domačimi filmi, ki imajo od leta 2014, ko je rusko ministrstvo za kulturo sprejelo zelo omejujoče normative, specifičen značaj. Denar od države namreč dobijo predvsem filmski projekti, ki postavljajo v ospredje propagiranje »tradicionalnih vrednot in ruske vojaške zgodovine, konstruktiven družbeni angažma ter povzdigovanje junakov, ki se borijo proti kriminalu, terorizmu in ekstremizmu«.