Bowiejeve avtorske pravice prodali za več kot 250 milijonov dolarjev

Upravitelji zapuščine britanskega pevca, avtorja, igralca in legende glasbene industrije Davida Bowieja (1947–2016) so prodali avtorske pravice za celotno njegovo glasbeno delo, na stotine pesmi, med katerimi so tudi klasike popularne glasbe Space Oddity, Changes ali Let's Dance.

Novi lastnik pravic je Warner Chappell Music oziroma WCW. Revija Variety je navedla, da je znesek nakupa menda znašal več kot 250 milijonov ameriških dolarjev (okoli 221 milijonov evrov). Vodja WCM Guy Moot je izjavil, da so ponosni, da so »bili izbrani za skrbnike« te izjemne zapuščine.

Pogodba z WCM obsega pravice za 26 studijskih albumov, ki jih je Bowie objavil v karieri, posthumno izdan album Toy in dva albuma, posneta s Tin Machine, ob tem pa tudi za posnetke, objavljene kot single plošče, ki se nanašajo na filmsko glasbo in druge projekte. Bowie je sicer v karieri izdal 111 single plošč in posnel 51 videov.

Prodaja njegovih pravic sledi prodajam pravic drugih velikih imen glasbene industrije, kot so Bruce Springsteen, Bob Dylan in Paul Simon.