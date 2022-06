Brez rezervacije pozabite na Hrvaško

Hrvaški turistični delavci so še pred uradnim začetkom poletja več kot zadovoljni. Številke so blizu tistim pred pandemijo. Pravzaprav so, če smo čisto natančni, celo višje. Glede na to, da so prvi kazalnik sezone velikonočne in binkoštne počitnice – na Hrvaškem so v prvi polovici leta ustvarili več kot 4 milijone turističnih prihodov in 15,5, milijona prenočitev –, je pred vrati ­rekordna sezona.

Portal Numbeo, največja svetovna baza podatkov o stroških in kakovosti življenja, je Zadar uvrstil na vrh najdražjih mest na Hrvaškem. Sledijo Dubrovnik, Zagreb, Reka in Split. Foto Shutterstock

V primerjavi s preteklim letom, sicer precej pandemičnim, se je število prihodov in prenočitev v prvih šestih mesecih povečalo za 150 odstotkov in je samo 6 odstotkov manjše kot leta 2019. Najboljša uvertura v glavni poletni del sezone je skoraj 7 milijonov prenočitev junija, kar je približno 5 odstotkov več kot junija 2019. »Kaže, da smo se že v tem delu leta izrazito približali trendom iz predpandemičnega obdobja in enako pričakujemo v glavnem delu sezone. Največ turistov je prišlo iz Nemčije, Avstrije, Slovenije in Združenega kraljestva,« je povedala Tanja Vidmar Petković iz slovenskega predstavništva Hrvaške turistične skupnosti.

Odlično so zasedeni hoteli in kampi kot tudi zasebne namestitve, predvsem v Istri, Kvarnerju ter Splitsko-dalmatinski in Zadrski županiji. »Slovenija je že tradicionalno med tistimi, ki na Hrvaškem realizirajo največ turističnega prometa, takoj za vodilno Nemčijo. Slovenci so letos na Hrvaškem ustvarili okoli 1,3 milijona prenočitev. V primerjavi z letom prej to pomeni kar 138 odstotkov več prenočitev, v primerjavi s predkoronavirusnim letom 2019 pa gre za 4-odstotno rast. Slovenci so kot gostje najštevilnejši v Istri in na Kvarnerju, predvsem v Umagu, Rovinju, Poreču in na Malem Lošinju.

Čez pelješki most brez plačila Velika in zelo pomembna investicija na Hrvaškem, most na polotok Pelješac, se končuje. Po zadnjih potrjenih informacijah naj bi bil odprt 26. julija. Vožnja čez most bo brezplačna.

Vračajo se Američani

V Hrvaški turistični skupnosti so bili pri odgovoru na vprašanje, ali je res, da je za tiste, ki še niso rezervirali dopusta oziroma nastanitve, poletje na Hrvaškem izgubljeno, previdni. Turistične kapacitete so res že zdaj zapolnjene, a prav tako je z rezervacijami za prihodnje obdobje. »Bolj ko vstopamo v glavne poletne mesece, težje bo najti kakovostno namestitev, ampak kljub temu verjamemo, da bodo tisti, ki si res želijo priti na Hrvaško, lahko našli prosto mesto.« Skratka, na lep način pozivajo, naj tisti, ki bi radi preživeli del poletja v sosednji državi, čim prej opravijo rezervacijo.

Pelješki most bodo slavnostno odprli 26. julija ob navzočnosti visokih evropskih predstavnikov. Foto Ponting/pipenbaher Consulting Engineers

Letos opažajo tudi vrnitev turistov z oddaljenih destinacij. Ukrajinska vojna in restrikcije zaradi covida v matičnih državah še vedno ustavljajo Azijce, predvsem Kitajce, Japonce, turiste z Bližnjega vzhoda, se pa množično vračajo Američani, ZDA so za Hrvaško tudi najpomembnejši oddaljeni trg.

Med pomembnimi novostmi v letošnji turistični sezoni so izpostavili pelješki most, od 1. maja sproščen vstop v državo kot pred pandemijo, zahtevani so namreč samo potovalni dokumenti, ni treba pokazati testov ali covidnih ­potrdil. Za turizem je pomembna tudi napoved uvedbe evra kot valute in vstop v schengensko območje. V Hrvaški turistični skupnosti so poudarili, da je njihova država zelo dobro pozicio­nirana in prepoznana kot destinacija z dobro ohranjeno naravno dediščino, kar je eden od motivov tujih gostov. To ­potrjuje tudi obisk narodnih in naravnih parkov ter destinacij, ki svojo ponudbo povežejo z bivanjem v naravi in ​​ekologijo. Pripravljajo strateški načrt turizma, v katerem bodo med drugim smernice za redefiniranje hrvaške turistične znamke – seveda v smeri trajnostnega razvoja, digitalizacije in ­kakovosti.