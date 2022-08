Brezje so spet oblegali romarji

Vse odkar je leta 1814 nastala ena najbolj prepoznavnih podob Marije z detetom, brezjanska Marija Pomagaj privab­lja romarje od vsepovsod. Že več kot dvesto let se verniki zatekajo k njej in tako je bilo tudi na včerajšnji praz­nični dan Marijinega vnebovzetja, ko so se številni podali do narodnega svetišča na Brezjah ter prisluhnili pridigi ljub­ljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki je ugotavljal, da postaja svet samo še bolj zapleten in da so odnosi v njem vse bolj napeti.

Zore je poudaril, da se je svet znašel v krču in da ni samoumevno, kako bo ta svetovni krč popustil. Dodal je, da je podobno tudi z našo domovino in državo: »Ne moremo razumeti odločitev in sprejetih sklepov, za katere vidimo, da v njih ni iskanja skupnega dobrega. Lahko bi se sicer obrnili proč ter se delali, da je vse dobro, ali pa se začeli ozirati okoli sebe in iskati krivca za razmere, v katerih živimo, vendar s takšnim ravnanjem ne bi pripomogli k izboljšanju stanja,« je dejal nadškof in vse skupaj pozval, da prispevamo k sožitju, medsebojnemu sodelovanju in iskrenemu prizadevanju za mir. Vernikom pa je naročil, naj se v času vsesplošne odpovedi razumu in zdravi pameti obrnejo k božji besedi, jo začnejo brati, premišljevati in po njej živeti.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Že pogled na množico vernikov je kazal, da smo se vrnili v ustaljene predkoronske tirnice, in da je res tako, nam je zaupal tudi Brane Šmitek, predsednik TD Brezje, ki je še pred slovesno mašo naštel približno 800 vozil, in to brez vseh tistih, ki so bila parkirana drugod. Naštel je tudi 500 romarjev, ki so prišli peš, druščina okoli župana Žužemberka Jožeta Papeža, denimo, je na Brezje že tradicionalno pripešačila v treh dneh in pol, ali pa so se pripeljali s kolesi. Sploh slednjih je čedalje več: sodeč po avtomobilskih nosilcih za kolesa, je včerajšnji dan za marsikoga pomenil čisto pravi športno-duhovni dan. Številni so osrednjo mašo spremljali kar v oprijetih kolesarskih dresih, spet drugi so sedli na kolo šele po bogoslužju in tudi tako povezali prijetno s koristnim, športno aktivnost z duhovno. Prav mogoče je, da se bo romarski turizem sčasoma povsem stkal z rekreativnim.

Ljudje manj potrpežljivi in bolj razdražljivi

Ko je naposled tudi rektor Marijinega svetišča na Brezjah pater Robert Bahčič izvedel, da se je samo osrednje maše udeležilo 4000 obiskovalcev, je takole pokomentiral: »Že ves teden prihajajo ljudje od blizu in daleč, ne le z vseh koncev Slovenije, tudi veliko tujcev je bilo v teh dneh. Število obiskovalcev je v zadnjih mesecih nasploh naraslo. Že od julija je vsako nedeljo na dopoldanski maši več kot tisoč ljudi.« Opaža, da se ljudje po dveh letih vračajo lačni duhovne hrane, ki jim je je v času epidemije tako primanjkovalo. »Kar opažamo pri spovedi, pri osebnih pogovorih, veliko je duševne stiske …«

Osrednja slovesnost je potekala pred narodnim svetiščem Marije Pomagaj. FOTO: Matej Družnik/Delo

Dovolj zgovoren je tudi podatek, da je pred epidemijo Brezje letno obiskalo okoli 350.000 ljudi, od letošnje velike noči pa je obisk celo tako poskočil, da bi do konca leta to številko utegnili preseči.

Je že res, da je korona prinesla več romarjev, žal pa je, kot je opazila direktorica Romarskega urada Brezje Andreja Eržen Firšt, odnesla potrpljenje: »Ljudje smo postali manj potrpežljivi in bolj razdraž­ljivi. Imamo občutek, da nam bo življenje ušlo, da nas spet čakajo omejitve, da nam bo morda onemogočen tudi dostop do sakralnih objektov, zato hitimo, da ne bi česa zamudili.«