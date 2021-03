Churchillovo sliko prodali za rekordnih sedem milijonov funtov

Za časa njunega zakona sta Angelina Jolie in Brad Pitt kupila kar nekaj opaznih del. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Po besedah vodje oddelka britanske moderne umetnosti pri Christie's Nicka Orcharda je Minaret mošeje Koutoubia edino delo, ki ga je Churchill ustvaril med drugo svetovno vojno v Maroku. FOTO: Tolga Akmen/AFP

Slika z naslovom Minaret mošeje Koutoubia iz leta 1943 nekdanjega britanskega premieraje bila na dražbi del britanske moderne umetnosti avkcijske hiše Christie's v Londonu prodana za rekordnih sedem milijonov funtov, piše BBC. Slika Churchilla, ki je začel slikati relativno pozno – pri svojih štiridesetih –, je bila pred tem ocenjena med 1,5 in 2,5 milijona funtov. Kot so sporočili iz avkcijske hiše, je celotna vrednost slike s provizijo znašala 8,2 milijona evrov. Prodana je bila anonimnemu kupcu.Poleg Minareta mošeje Koutoubia iz leta 1943, ki je edina slika, ki jo je nekdanji britanski premier naslikal med drugo svetovno vojno, kot trdi vodja oddelka britanske moderne umetnosti pri omenjeni hiši Christie's, sta bili na dražbi prodani še dve njegovi drugi sliki, vsa tri dela skupaj pa so prodali za skupaj 9,43 milijona funtov. Pred tem je bila lastnica slike igralka. Njen nekdanji partnerje znan kot navdušen zbiralec umetnin in v času njunega zakona sta kupila kar nekaj opaznih del, med njimi delain. Churchillovo sliko iz Marakeša je imela Angelina v lasti od leta 2011.Churchill je sliko naslikal v Marakešu po konferenci v Casablanci januarja 1943, pozneje jo je podaril tedanjemu ameriškemu predsedniku. Winston Churchill je Roosevelta povabil, da se mu pridruži v Marakešu dan po zaključku konference, saj je z njim želel deliti poglede na mesto in svetlobo ob sončnem zahodu, kar je sam tako zelo cenil. Razgled je na Roosevelta napravil tako močan vtis, da se je Churchill odločil, da ga bo zanj ujel na platno kot spomin na njun izlet. Sliko mu je tako podaril za rojstni dan.»To je bila Churchillova diplomacija: zelo osebna in intenzivna,« je dejal Nick Orchard iz hiše Christie's. Po njegovih besedah to ni običajno darilo med voditelji, je pa mehka moč in je znak posebnega odnosa, je njegove besede povzel britanski BBC. Dejanje je bilo po pisanju spletnega portala Art Daily razumljeno ne le kot znak njunega prijateljstva, ampak tudi kot znak posebnega odnosa med Združenim kraljestvom in ZDA.Churchill je začel slikati prizore iz Maroka, o katerem je menil, da je ena najlepših držav, kar jih je videl, potem ko je državo obiskal ob spodbudi svojega učitelja slikanja. Ob prvem obisku leta 1935 je ustvaril približno 45 slik. Druga Churchillova pokrajina Marakeša, ki jo je ustvaril ob njegovem prvem obisku Maroka leta 1935, je bila prodana za 1,5 milijona funtov.