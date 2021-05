Čista zmaga s čistim testom na droge

, pevec italijanske rokovske zasedbe Måneskin, ki je konec tedna zmagala na izboru za pesem Evrovizije, v »green roomu« ni užival mamil. To je pokazalo prostovoljno testiranje, ki ga je karizmatični pevec opravil po prihodu v Rim, s čimer je želel enkrat za vselej utišati govorice o snifanju kokaina, ki so se na družbenih omrežjih razplamtele zaradi posnetka, na katerem se sumljivo sklanja tik nad mizo.Skupina je namigovanja o uživanju mamil zanikala že na tiskovni konferenci po zmagi v Rotterdamu. »Ne jemljem mamil,« je zatrdil Damiano David. Na spornem posnetku je, kot so kasneje pojasnili, s tal pobiral črepinje razbitega kozarca. Da na prireditvi ni bilo prepovedanih substanc, so želeli dokazati že na Nizozemskem, a jim organizatorji v tako kratkem času niso uspeli zagotoviti testiranja.»Po obtožbah o uživanju mamil v zeleni sobi med velikim finalom Evrovizije v soboto, 22. maja, je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) na zahtevo italijanske delegacije izvedla temeljit pregled dejstev, vključno s preverjanjem vseh razpoložljivih posnetkov. Prav tako je pevec skupine Måneskin danes dopoldne prostovoljno opravil testiranje na droge. Izvid, ki ga je videla EBU, je bil negativen,« so v sporočilu za javnost zapisali v organizaciji s sedežem v Ženevi. »Zadeva je zaključena.«Obenem so izrazili obžalovanje, da so »lažne novice« zasenčile izid letošnjega festivala.