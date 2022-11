Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 pravi, da je čivk posamezen glas pri čivkanju. Beseda je izpeljanka iz glagola čivkati, ta pa je nastal iz medmeta čiv, ki posnema oglašanje ptic.

A v slovenščini ne čivkajo le pernate živali. Podrobnejši pregled pomenov glagola čivkati na portalu Fran razkrije zanimivo spremembo: glagol čivkati (in dovršni čivkniti) je v sodobnem slovenskem jeziku dobil nov (ekspresivni) pomen, in sicer »objavljati krajše zapise, komentarje, mnenja, zlasti na družbenem omrežju Twitter«. Glagol čivkati uporabljamo v podobnih sporazumevalnih situacijah kot glagol tvitati, ki ima v SSKJ2 pomen »uporabljati družabno omrežje Twitter«. SSKJ2 tudi pravi, da na Twitterju tvitamo tvite (ki so lahko od leta 2017 dolgi največ 280 znakov).

Če torej tvitamo tvite, potem tudi čivkamo čivke? Slovarji na portalu Fran te relativno nove rabe samostalnika čivk še ne navajajo, korpusi slovenskega jezika pa pravijo, da je beseda v tem pomenu že zelo razširjena, in sicer (glej ga zlomka!) zlasti v spletnih besedilih. Slovarji za slovenščino poznajo tudi izraz za uporabnika Twitterja, ki mu pravimo tviteraš ali tvitar. In ja, v rabi je razširjen tudi čivkač.

Spletni čivkači čivkajo o nemiru, ki ga je v na videz mirno ozračje brezmejnega spleta zanesel Elon Musk. Čivkanje morda kmalu ne bo več tako preprosto ali pa celo ne zastonj. Zato hitro še čivkajmo, preden nas Elon potisne iz gnezda.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša).