Član black metal skupine obsojen zaradi žaljenja verskih čustev

Poljsko sodišče je v torek oglobilo pevca in kitarista black metal skupine Behemot, ker je objavil fotografijo, na kateri je noga stopila na podobo device Marije. Zaradi razžalitve verskih čustev mora plačati 15.000 zlotov (3336 evrov) kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Pevec in kitaristz umetniškim imenom Nergal bo moral kriti tudi sodne stroške v višini 3500 zlotov (777 evrov). Darski odločitev sodišča zavrača, njegovi odvetniki pa so napovedali pritožbo. Če bo ponovno na višji stopnji spoznan za krivega žaljenja verskih čustev, mu grozi do dve leti zaporne kazni, poroča portal Metalinjection.Darski je sporno fotografijo objavil na facebooku leta 2019. Po pritožbah konservativnih skupin so zagnali preiskavo. To ni prvič, da so bila dejanja Darskega označena za kontroverzna. Med drugim je med koncertom raztrgal Sveto pismo. Behemoth pa, kakor številne metalske skupine, pogosto uporablja satanistične simbole.Zaradi provokativnih koncertnih nastopov leta 2007 je bil Darski zaradi žaljenja verskih čustev obsojen leta 2013. Za njegovo oprostitev se je tedaj zavzela celo Evropska komisija.Poljski zakon o verskih čustvih je bil sicer že večkrat tarča kritik, češ da omejuje svobodo izražanja. Pod vladavino konservativne poljske stranke Zakon in pravičnost katoliške vrednote postajajo vse bolj uzakonjene.