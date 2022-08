CNN med najlepša evropska mesta uvrstil Piran

Ameriška televizijska mreža CNN je med najlepša mesta v Evropi uvrstila tudi Piran. Ob tem je na svoji spletni strani CNN Travel, namenjeni potovanjem, izpostavila, da so te »male Benetke« eno od čudovitih mest na sicer majhni slovenski obali.

Piran so »razvili Benečani, ki so ga osvojili leta 1283«. Gre za »čudovite male Benetke z mogočnim zvonikom, razkošno arhitekturo in ribiškimi čolni, zasidranimi v majhnem pristanišču«, je zapisala avtorica prispevka Julia Buckley.

Uvodoma je zapisala, da so Pariz, Rim in Barcelona upravičeno med evropskimi mesti, ki bi jih moral vsakdo obiskati, da pa so sanjska tudi majhna mesta v Evropi s prav tako prelepo arhitekturo in kulturo, a z manjšo gnečo.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Ob Piranu je med najlepša evropska mesta med drugim uvrstila Korčulo na Hrvaškem, Mostar v Bosni in Hercegovini, Anghiari v Italiji, Giethoorn na Nizozemskem, Guimaraes na Portugalskem, Roscoff v Franciji, Navplion v Grčiji, Kenmare na Irskem in Tarnow na Poljskem.