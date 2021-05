Covid ni ovira, ko je v igri najvišji vrh sveta

Plezalna sezona v Himalaji se bo končala naslednji teden. FOTO: Reuters

Potem ko se je aprila v alpinističnem kampu pod vznožjem Mount Everesta več alpinistov okužilo s koronavirusom, je marsikdo pričakoval, da se bo naval na najvišji vrh sveta za nekaj časa ustavil. Toda želja po premagovanju ekstremnih izzivov je bila očitno prevelika: nepalske oblasti so v ponedeljek sporočile, da nedavni izbruh covida-19 ni zmanjšal priljubljenosti 8848 metrov visoke gore. Še več: kot poroča Reuters, nepalske oblasti menda sploh niso prejele poročila, da je do izbruha prišlo.Aprila so norveškega plezalca evakuirali iz baznega taborišča pod Mount Everestom. Odpeljali so ga v nepalsko prestolnico Katmandu, kjer je bil pozitiven na covid-19, nato pa se je vrnil domov.iz avstrijske družbe Furtenbach Adventures je ta mesec evakuiral svojo ekipo z gore in dejal, da se je v baznem taboru močno povečalo število primerov COVID-19. »Za zdaj imamo približno sto potrjenih primerov v baznem taboru Mount Everest, ki so jih potrdili zdravniki, bolnišnice, zavarovalnice, vodje odprav, piloti helikopterjev, ki odpeljejo paciente, in seveda sami plezalci,« je dejal Furtenbach.Reutersova televizijska ekipa je Katmandu obiskala v ponedeljek. Toda, direktorica ministrstva za turizem, ki nadzira plezalne dejavnosti v Himalaji, je dejala, da vlada ni prejela nobenega obvestila o izbruhu koronavirusa v baznem taboru in da se odprave normalno nadaljujejo. Plezalna sezona v Himalaji se bo sicer končala naslednji teden.»Med plezalci ni nobene panike,« je dejala Acharya, ki je ta mesec obiskala bazni tabor. »Če je bilo nekaj primerov, so jih pravočasno in dobro obvladali.«Prejšnji teden je sicer približno 180 tujih plezalcev in njihovih šerp doseglo vrh, ta teden pa naj bi bila številka še višja, je še dodala.Nepal, ki vsako leto od plezalcev prejema milijone dolarjev prihodkov, je za Mount Everest izdal 408 plezalnih dovolilnic za plezalno sezono aprila in maja letos, potem ko je lani zaradi pandemije zaprl vrh.Po podatkih nepalske vlade je ta azijska država od začetka epidemije zabeležila 513.241 okužb in 6346 smrtnih žrtev.