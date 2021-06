Črnilo, ko ga potrebujete

Instant Ink zdaj na voljo na 35 (prej 18) trgih, globalno število uporabnikov storitve preseglo devet milijonov

Naročniška storitev za potrošni material samodejno pošlje tisto originalno črnilo HP, ki ga vaš tiskalnik potrebuje. Storitev lahko naročite že za 0,99 EUR na mesec

Instant Ink je na voljo tudi s HP+, pametnejšim sistemom tiskanja, ki se osredotoča na potrebe posameznikov, malih podjetij in novih hibridnih načinov življenja in dela

Foto



Nikoli brez črnila

Foto

Naročnina na črnilo s HP+

Foto

Zasnovan s planetom v mislih

Cene in razpoložljivost

Črnilo 15 strani na mesec – 0,99 EUR

50 strani na mesec – 2,99 EUR

100 strani na mesec – 4,99 EUR

300 strani na mesec – 11,99 EUR

700 strani na mesec – 24,99 EUR

Pametna, priročna in trajnostna rešitev Instant Ink modernizira vašo izkušnjo tiskanja na domu in hibridnega tiskanja z naročniško storitvijo, ki omogoča prihranke do 70 %– HP Inc. je danes najavil širitev svoje hitro rastoče storitve naročnine na črnilo Instant Ink, ki je zdaj na voljo na skupno 35 trgih, vključno s Slovenijo. Storitev omogoča neprekinjeno tiskanje za posameznike in družine, ki delajo, ustvarjajo in se učijo od doma, in sicer tako, da zazna nizko raven črnila v kartuši in samodejno pošlje zahtevek za novo, preden črnilo v celoti poide.»Že več kot leto dni lahko opazujemo rušenje kulturnih in tehnoloških ovir, ki so preprečevale delo in učenje na daljavo, in odstranitev teh ovir je povzročila dvig potreb po tiskanju doma,« je dejal Primož Polajnar. »Podjetje HP se je z večjim številom držav, kjer je zdaj na voljo storitev Instant Ink, odzvalo na potrebe svojih strank po pametni, produktivni in trajnostni rešitvi za tiskanje – potrebe, ki bodo obstajale tudi v prihodnosti.«Instant Ink ponuja še višjo stopnjo prilagodljivosti in obenem preprečuje občutek nemoči, ko ugotovite, da ne morete tiskati, ker vam je zmanjkalo črnila. Naročniki lahko izberejo najbolj ustrezen tip mesečne naročnine s fiksnim zneskom, ki je odvisen od števila natisnjenih strani.Storitev lahko naročite že za 0,99 EUR na mesec in z njeno uporabo prihranite do 70 %pri ceni vrhunskega originalnega črnila HP Ink.Uporabniki lahko neuporabljene strani prenesejo v naslednji mesec ter tip naročnine spremenijo ali prekličejo kadarkoli, pri čemer jih ne zavezuje nikakršna pogodba, letna provizija ali zaveza.HP+, ki je zasnovan za dom in mala podjetja, je eden izmed najpametnejših sistemov tiskanja na svetu. Rastoče potrebe po tiskanju (+ 6 % po podatkih NPD/GFK)zaradi milijonov posameznikov, ki delajo in se učijo od doma, so idealno okolje za sodobno izkušnjo tiskanja, ki jo ponuja HP+.Prav vse izboljšave HP+, od najboljše strojne opreme v segmentu do najbolj obsežne storitve naročnine za potrošni material in najboljše tiskalne aplikacijev segmentu v oblaku, so bile zasnovane za to, da izpolnijo naraščajoče potrebe posameznikov, ki so najbolj odvisni od svojih tiskalnikov. HP+ naročnikom prinaša šest mesecev poskusne različice Instant Ink,pri čemer lahko naročnino preprosto upravljajo z aplikacijo HP Smart. Storitev naročnikom, katerih število je doseglo 48 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov, omogoča tiskanje in skeniranje tako rekoč od koder koli.Instant Ink je prav tako na voljo s HP+, ki je predstavljen danes. Za več informacij o tiskalnikih HP+ kliknite naPoleg svoje priročnosti omogoča Instant Ink naročnikom tudi podpiranje trajnostnega življenjskega sloga. HP ponuja možnost recikliranja, vključno s predplačniškim recikliranjem in dostavo kartuš.S pomočjo svoje pobude Planet Partners je HP do zdaj recikliral več kot 875 milijonov kartuš s črnilom in tonerjem, obenem pa 80 % novih originalnih kartuš HP Ink in 100 % novih originalnih HP kartuš s tonerjem vsebuje do 45 % ali več predhodno uporabljene plastike.Za več informacij o storitvah HP Instant Ink in združljivi strojni opremi kliknite naHP Inc. ustvarja tehnologijo za boljše življenje za vse in povsod. Naš portfelj izdelkov in storitev osebnih sistemov, tiskalnikov in rešitev za 3D-tiskanje vam ponuja izkušnje, ki osupnejo. Več o podjetju HP Inc. si lahko preberete na http://www.hp.com – Ocena temelji na ceni mesečne naročnine na HP Instant Ink s 700 stranmi brez nakupa dodatnih nizov strani v primerjavi s ceno na stran za tisk strani ISO/IEC 24711 in uporabi večine klasičnih tradicionalnih barvnih brizgalnih tiskalnikov in večnamenskih tiskalnikov v formatu A4 z originalnimi kartušami s standardno prostornino s cenami na trgu EMEA, in sicer <200 EUR v večini EMEA držav in <200 GBP v Združenem kraljestvu. Ta raziskava ne upošteva cen s popusti. Ne vključuje tiskalnikov HP Ink Advantage, ker ti uporabljajo nestandardno strojno opremo in potrošni material. Raziskavo Buyers Lab, izvedeno julija 2020, je naročilo podjetje HP in temelji na podlagi javno dostopnih informacij na 1. junij 2020. Tiskalniki so izbrani glede na tržni delež v IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q1.: Na podlagi kombinacije mesečnih podatkov o prodaji NPD in GFK; primerjani sta obdobji januar–avgust 2019 in januar–avgust 2020.potrebna prijava na HP Instant Ink. HP Instant Ink ni na voljo v vseh državah. Odvisno od izbranega tipa naročnine. Postopek prijave na HP Instant Ink morate dokončati v 7 dneh po namestitvi tiskalnika, in sicer v skladu s postopkom namestitve, ki ga priporoča HP in kot je opisan v navodilih, priloženih tiskalniku. Če naročnina ni preklicana med trajanjem promocije na strani hpinstantink.com, bo po poteku tega obdobja vaša kreditna/debetna kartica bremenjena z zneskom za mesečno plačilo storitve v skladu z izbrano naročnino ter z davki in pristojbinami. Ob koncu vsakega meseca tekom promocijskega obdobja bo naročnik moral plačati morebitne pristojbine in davke. Uporaba priložene kartuše s črnilom v škatli je vključena v promocijsko obdobje. Za en tiskalnik lahko uporabite eno promocijo. Brezplačna mesečna ponudba HP Instant Ink se lahko spremeni po 31. oktobru 2021. Ponudbe ni moč unovčiti. Ponudbo lahko dopolnite z drugimi ponudbami; za podrobnosti si preberite pogoje druge ponudbe. Potrebujete veljavno kreditno/debetno kartico, e-poštni naslov in internetno povezavo za tiskalnik. Dodatne informacije o ponudbi so na voljo med postopkom spletne prijave. Več podrobnosti o storitvi na voljo na hpinstantink.com.: Program ni dostopen povsod. Reciklaža originalnih HP kartuš z uporabo programa HP Planet Partners je trenutno na voljo v več kot 60 državah, ozemljih in regijah v Aziji, Evropi in Severni ter Južni Ameriki. Program ni dostopen povsod. Več podrobnosti na voljo na hp.com/recycle. : 80 % originalnih HP kartuš s črnilom vsebuje med 45 in 70 % recikliranega materiala. Vsi originalni tonerji HP vsebujejo med 5 in 45 % že uporabljenega potrošniškega ali industrijskega materiala. Ne vključuje stekleničk s tonerjem. Seznam na www.hp.com/go/recycledcontent.Naročnik oglane vsebine je HP