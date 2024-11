Dan, ko v Južni Koreji utihne tudi glasba najbolj priljubljenih pevcev

V Južni Koreji je spet zavladala tišina, je BBC dramatično opisal izredno stanje, kakršno vlada v azijski državi na današnji dan, ko poteka univerzitetni izpit Suneung, ki velja za enega najtežjih na svetu. Za pol milijona mladih v času tega najpomembnejšega preizkusa znanja v njihovem življenju ne obstaja nič drugega in temu se očitno prilagodi tako rekoč vsa država.

Med osemurnim izpitim so, kot je poročal BBC, letala za nekaj časa ostala na tleh, da bi zmanjšali hrup med 20-minutnim poslušanjem, ki je del testa iz angleščine, gradbena dela so se ustavila, avtomobili na cestah niso trobili, trgovine in borza so se odprle pozneje, da bi zmanjšale prometne zastoje, prilagodili so delovni čas javnega prevoza in pripravili več kot deset rezervnih vlakov za primer okvare.

Pesmi pevke Rosé in ameriškega glasbenika Bruna Marsa so se zaradi spevnosti še posebej izogibali. FOTO: Wikipedija

Celo glasba je utihnila – ali pa vsaj tista, ki bi lahko vplivala na pozornost udeležencev. Še posebej so se bali enega zvoka, pesmi APT, svetovne uspešnice pevkeiz priljubljene južnokorejske dekliške skupine Blackpink in ameriškega glasbenika

Priljubljeno skladbo je bilo med izpitom tako rekoč prepovedano predvajati, saj so se udeleženci bali, da bi zaradi njene spevnosti popustila njihova pozornost. Kajti ko poteka Suneung, za mnoge vrhunec dolgoletnega izobraževanja in prelomnica, ki odloča o študiju na univerzi ter navsezadnje nadaljnji karieri in družbenem statusu, nobena motnja ni nepomembna. »Skrbi me, da mi bo pesem odzvanjala v glavi tudi med izpitom,« je za Yonhap News povedal eden od zaskrbljenih udeležencev. »Odrasli se bodo morda smejali in rekli: 'Zakaj bi se obremenjevali zaradi česa takega?' Toda za nas, ki nas čaka tako pomemben preizkus, je to lahko velika skrb.«

Vse je prilagojeno osemurnemu preizkusu znanja, ki velja menda za enega najzahtevnejših maturitetnih izpitov na svetu. FOTO: Anthony Wallace/AFP

Mlade so v preteklih letih že opozarjali, naj se pred izpitom izogibajo skladbam, ki se jim ujamejo v ušesa, kot sta pesmi Go Go korejske skupine BTS ali Ring Ding Dong še ene k-pop skupine SHINee. Kako resno mladi jemljejo ta izpit, dokazuje primer iz lanskega leta, ko je več deset učencev tožilo vlado, saj so učitelji pomotoma skrajšali test za 90 sekund.

Hkrati letos izpit ponavlja rekordno število kandidatov, saj so oblasti napovedale, da bodo razširile vpis na medicinske fakultete. To je naletelo na proteste med zdravniki pripravniki, napovedi pa so se razveselili ambiciozni študenti medicine.