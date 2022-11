Obdaritve z več pristnimi stiki, a v pričakovanju krize

Te dni so resda na delu še Miklavži, a tudi Božički polnijo vreče in vabijo ljudi, da jim v prihajajočih dneh pomagajo obdariti tiste, ki so v stiski in bi bili njihovi prazniki brez pomoči bistveno manj praznični. Dobrodelne akcije so v polnem zagonu, pri marsikateri v teh dneh že končujejo zbiranje daril in se pripravljajo na razdelitev. Ta bo po pandemiji potekala spet z več pristnimi stiki, vendar v pričakovanju krize. Zato v dobrodelnih organizacijah opozarjajo, da ljudje pomoč potrebujejo vse leto, še posebej jo bodo zaradi energetske krize in inflacije to zimo.

Karitasov podmladek, imenuje se Young Caritas (Mlada Karitas), četrto leto zapored pripravlja akcijo Miklavževi angelčki, s katero želijo pomagati staršem, ki zaradi finančne in drugih življenjskih stisk ne morejo kupiti daril za otroke. Lani je v akciji sodelovalo več kot tristo Miklavževih angelčkov, s pomočjo katerih so zavili in razdelili okoli 540 daril. Leto jih bodo po besedah Luke Ovna, nacionalnega koordinatorja pri Young Caritas, med 700 in 800; akciji se je pridružilo okoli 350 posameznikov (nekateri pripravijo več kot eno darilo) in dve šoli s prav tako po več kot sto zavoji. Ta konec tedna jih bodo razdelili oziroma prenesli regijskim in škofijskim Karitas, te pa izročile staršem, ki sicer otrokom Miklavževega darila ne bi mogli nastaviti.

Pisma za lepši dan FOTO: YoungCaritas

Danes se izteka še ena njihova akcija – Pismo za lepši dan, pri kateri vabijo ljudi, da napišejo pismo, ki bo starejšim in osamljenim polepšalo dan. Letos se je prijavilo okoli 1500 posameznikov, še večji odziv je bil iz vrtcev in šol, kjer so pripravili približno 5000 pisem. Ko so akcijo začeli v letu 2020, zaznamovanem s pandemijo, zaradi katere so zlasti starejši ostali tako rekoč brez stikov, so sodelujoči pisma pošiljali na določene naslove. Z vse večjim številom pisem pa so spremenili način in tako zdaj napišejo splošno pismo z lepimi željami in ga pošljejo na Slovensko Karitas.

Čeprav se akciji iztekata, pa na Young Caritas pravijo, da sprejemajo morebitno zamudno pošto in darila, ki so se morda še kje zataknila, saj je pred njimi še veliko prazničnih dni, pomoči potrebnih pa tudi. Slovenska Karitas je sicer že izpeljala tradicionalni koncert, 32. Klic dobrote, na katerem so za družine v stiski zbrali več kot 395.000 evrov.

Mala pozornost za veliko veselje Še ta teden je mogoče voščilo starejšim poslati tudi v okviru projekta Mala pozornost za veliko veselje, ki ga izvaja Deosov center starejših Notranje Gorice in nato razpošlje po vsej Sloveniji. Letošnji cilj je 22.000 voščil za 22.000 starejših, ki bivajo v domovih za starejše.

Adventni koledar dobrot

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje v okviru Botrstva v Sloveniji tudi letos izvaja projekt Čarobna zima, s katerim otrokom iz socialno šibkejših družin in njihovim staršem omogočajo izlete, oglede gledaliških in lutkovnih predstav, koncertov, obisk kina, kopanje, sankanje, drsanje in druge zimske aktivnosti. »Skozi leta smo opažali, da otroci hrepenijo po kakovostnem času, preživetem s svojimi starši. Zanje smo organizirali različne izlete in doživetja, kjer so uživali in nato doma navdušeno pripovedovali o njih, vendar pa tega niso mogli izkusiti skupaj s starši,« je povedala Tina Lamovšek, koordinatorka projektov Botrstva v Sloveniji. Od leta 2017 so v projektu pričarali skupna doživetja več kot 3245 družinam.

V projektu čarobna zima želijo družinam omogočiti izlete, ogled gledaliških in lutkovnih predstav, koncertov, obisk kina, kopanje, sankanje, drsanje in druge zimske aktivnosti, ki si jih sami ne bi mogli privoščiti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Z današnjim dnem se je začelo odštevanje tudi na dobrodelnem adventnem koledarju, ki je prav tako del Botrstva in programa Veriga dobrih ljudi. Sodelujoči lahko vsak dan do 21. decembra na podlagi seznama, objavljenega na strani ZPM, v škatlo položijo izdelek in tako do božiča zberejo paket dobrot.

»Na seznamu so vsakdanje stvari, kot so kava, piškoti, nutela, potica, ki se nam morda zdijo samoumevne, za te družine pa so neprecenljivo darilo, ki si ga sami ne bi mogli privoščiti,« je dejala Tina Lamovšek. »Lani, ko smo akcijo izpeljali prvič, smo dobili čudovite odzive ljudi, ki so skupaj s svojimi otroki vsak dan pripravljali pakete in tako izkoristili priložnost za učenje o sočutju in dobrodelnosti, ali s sodelavci ali prijatelji, ki so ob tem razmišljali, kako se bodo paketa razveselili obdarjenci.« Z dobrodelnim adventnim koledarjem so lani obdarili več kot sto družin.

Pomoč išče vse več delovno aktivnih Na ZPM Ljubljana Moste - Polje opažajo, da se po humanitarno pomoč obrača vse več delovno aktivnih ljudi. V humanitarnem programu Veriga dobrih ljudi je med vsemi vključenimi družinami kar 70 odstotkov družin, kjer eden ali oba starša delata, 50 odstotkov vseh je letos na novo vključenih, je opozorila Tina Lamovšek. »Med njimi so tudi ljudje, ki so v preteklosti sami sodelovali v zbiralnih akcijah za pomoč družinam v stiski, zdaj pa so se v takšni situaciji znašli sami.« Vse več družin, ki jim pomagajo, se mora odločati, ali plačati položnice ali kupiti hrano ter katere manj pomembne položnice lahko ta mesec izpustijo. V tem času so za marsikoga največja skrb zima in z njo povečani stroški ogrevanja in elektrike, ki so zaradi energetske krize in podražitev še toliko večji kot ponavadi. »Skrbi nas, kako se bo razpletla letošnja zima, predvsem se bojimo, da se bo povečalo število družin, ki se bodo odločale med plačilom položnic in nakupom hrane. Hkrati pa zaradi naraščajočih cen opažamo velik upad donacij, zato smo zaskrbljeni tudi zaradi tega, ali bomo lahko zagotavljali pomoč vse večjemu številu ljudi v stiski.«

Božičkova tovarna daril

Poklicali smo tudi v Božičkovo tovarno daril, iz katere s pisanimi paketi razveseljujejo otroke iz socialno šibkejših družin na širšem celjskem območju. Iz te tovarne vsako leto potuje približno tisoč daril, je dejal Milan Ničić, predsednik društva Enostavno pomagam, v sedmih letih se jih je nabralo več kot šest tisoč.

Iz Tovarne božičnih daril bo letos odpotovalo več kot tisoč paketov. FOTO: društvo Enostavno pomagam

Tovarna je nastala leta 2015, ko sta si s kolegico, ki je prav tako prostovoljka v društvu, kot je povedal Ničić, postavila cilj, da bi v prazničnem času pripravila akcijo, v kateri bi obdarili sto otrok. Ta cilj so zelo kmalu presegli. Božičkova tovarna daril je prvotno stala v Tuševem nakupovalnem središču, ki so ga povabili k projektu; tam so si donatorji na smrečici lahko izbrali ime otroka, mu kupili darilo in ga sami zavili. S pandemijo se je to preselilo na spletno stran z enakim imenom, kjer je tudi letos mogoče izbrati poštne predale otrok (navedena sta starost in ime, donacije pa so v višini 20, 30 ali 40 evrov), a bodo tovarno postavili tudi v nakupovalnem središču. Darila so v osnovi sestavljena enako: iz didaktične igrače, šolske potrebščine, knjige, izdelka za osebno higieno in sladkarije.

Letos je prijavljenih čez tisoč otrok, v prejšnjih dneh so prispele še zadnje vloge z osnovnih šol in vrtcev, na koncu jih bo okoli 1200, približno toliko kot lani, je napovedal Ničić. Obdarili bodo tudi otroke, ki bodo v času praznikov v bolnišnici, in dojenčke, rojene v božičnem času. Kolesja tovarne poganja 15 prostovoljcev, pri dostavi jim pomaga še 30 do 40 gasilcev. Na teren gredo 19. decembra, ko darila predajo staršem, ti jih potem nastavijo pod smrečico. Lani so v božičnem času zbral več kot 40.000 evrov, podobno pričakujejo letos.

Božiček potuje tudi z gasilskim avtomobilom. FOTO: društvo Enostavno pomagam

Še daljšo brado ima Božiček za en dan, akcija, ki se je začela leta 2012 in bila šest let pozneje nagrajena kot kolektivni prostovoljski projekt. V torek se je končalo zbiranje daril, zdaj se bo začelo delo v skladiščih. Projekt, ki ga izvaja Zavod 364 in se je začel z 225 darili, je do lani zrasel na 13.500 paketov za otroke in starostnike, v vseh letih so oddali skoraj 92.000 daril. Letošnji cilj je obdariti okoli deset tisoč otrok in štiri tisoč starostnikov, med zapisi na twitterju pa je zaznati, da so bili božički za en dan letos v akciji tudi ob začetku vojne v Ukrajini.

Utrnek iz skladišča Božička za en dan FOTO: Grega Valančič

Pri obdarovanju otrok in drugih prebivalcev je mogoče sodelovati še pred drugih dobrodelnih organizacij, kot so Slovenska filantropija, Rdeči križ, Zveza prijateljev mladine Slovenija in njenih območnih izpostav ...

Božična Anina zvezdica in Truhoma

Ana Lukner Roljić FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Pred približno letom je zaživela filantropska platforma Truhoma, ki je nastala kot nadgradnja odmevne akcije Anina zvezdica. Platforma, katere cilj je zagotoviti transparentnost donacij, je po besede snovalkeizpolnila njena pričakovanja. Do zdaj so prek nje prejeli okoli 110.000 evrov donacij, povečuje se število donatorjev, posameznikov in podjetij (skupaj jih je 485), prav tako družin in drugih ljudi, ki potrebujejo pomoč in se lahko sami prijavijo na spletni strani (do zdaj je pomoč prejelo nekaj manj kot 2600 gospodinjstev). Platformo, ki bo na začetku leta zaživela tudi v ZDA, uporablja tudi 15 dobrodelnih organizacij.

Čeprav v tem času potekata tradicionalna Božična Anina zvezdica, v kateri zbirajo hrano z daljšim rokom uporabe, kozmetiko, čistila in druge osnovne potrebščine, in kampanja 100% darilo na portalu Truhoma, pa Ana Lukner Roljić opozarja, da ljudje potrebujejo pomoč v vseh mesecih leta. »Decembra vsi želijo donirati, toda kaj pa preostalih enajst mesecev, ko jim je morda še huje kot decembra, ko potekajo številne dobrodelne akcije? Družine konstantno potrebujejo pomoč, tudi zato, da se lahko izkopljejo iz krize.« Kot je dodala, je po tem prazničnem zanosu še posebej hudo januarja in februarja, ko pomoči morda ni več, prav letos pa je zaradi energetske draginje pričakovati še večje stiske.