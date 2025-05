Delajte iz srca. Vse ostalo je štanca

Glasbenica Neisha je od samega vstopa na slovensko sceno pred dvajsetimi leti jasno pokazala, da je zavezana avtentičnosti in ne instant uspehu. V epizodi podkasta Sovoznik Neisha razgrne svojo umetniško anatomijo, ki se začne z otroštvom v hiši, kjer so bili znanstveni eksperimenti, očetov laboratoriji in glasbeni prijemi del vsakdanjega kaosa, kreativnega.

Znanstven um po očetu združen z glasbeno nadarjenostjo? »Ja, tudi mene marsikaj zanima, kot je očeta, sem analitična. Rada grem v bistvo vsega, vse naštudiram do zadnjega,« pove Neisha, ko z veliko mero samorefleksije obuja spomine na svoje otroštvo in ožjo družino.

Domače ognjišče kot inkubator talenta

»Pri nas ni bilo fušanja. Če si mlatil po klavirju je oče takoj dvignil prst v zrak, kot znak opozorila. Rekla bi, da smo imeli rusko šolo glasbene discipline.« Neisha, rojena Neža Buh, izhaja iz velike družine, kjer sta se prepletali strast do glasbe in znanosti.

Eden od bratov je matematični genij v svetu robotike, drugi se posveča pametnim hišam, tretji adrenalinskemu motokrosu, medtem ko sestra deluje v marketingu. Čeprav so vsi otroci stopili na pot glasbenega izobraževanja, sta profesionalno glasbeno kariero zgradili le ona in sestra, danes priznana dirigentka in flavtistka.

Ko postane vse dostopno, postane izbira zahtevnejša

»Danes moraš biti, kot glasbenik skoraj da vse: pevec, menedžer, producent, oglaševalec. In moraš kričati, da te sploh kdo sliši. V tej zmedi in hkrati možnostih, ki so na voljo, ko vsak dela vse, moraš znati prepoznati zrno od plevela,« razloži z mešanico ciničnega humorja in pragmatične distance.

Sama se zato ne podreja trendom ali pričakovanjem trga: »Ne delam raziskav, kaj bo delovalo. Delam iz sebe, zase. To je moja filozofija – biti senca svoje avtentičnosti, ne kopija tržnega algoritma.«

Prav tako poudarja: »Sem pripadnica generacije, ki še vedno ceni dober intervju in kredibilnost medija – tiste vrste vsebin, ki so urednikovane s strani urednikov, ki imajo okus in odgovornost.«

Avtentičnost

Umetnost pri Neishi ni maska, temveč podaljšek notranjega sveta. »Avtentičnost je najvišja frekvenca. Ne igram vloge Neishe. To, kar sem, je tudi tisto, pojem in glasbeno ustvarjam.« Teme, kot so ranljivost, bolečina in iskrenost, so skozi vsa leta rdeča nit njenega ustvarjanja: »Ko si nesrečen, je to lahko tvoja štanga. To je tvoj super power. Razgaliti svojo ranljivost je velik pogum, še večji pa si vzeti čas, da se spoznaš, preboliš in si ponovno naravnaš glavo. Odgovornost za lastno srečo je potrebno prevzeti na lastna ramena in ne iskati te v drugih.«

Mala šola rokenrola in lekcije za življenje

Poleg koncertov in snemanj Neisha vodi svojo lastno šolo – »malo šolo rokenrola«, ki ni le vokalna delavnica, ampak mentorski prostor, kjer učence uvaja v avtorsko pravo, pogodbe, odnose z založbami, pa tudi v izzive, s katerimi se srečujejo ženske v glasbeni industriji.

A Neisha ne slika idealizirane podobe glasbenega sveta. V pogovoru odkrito spregovori o svoji ljubezni do tišine, ki ji služi kot nujen prostor za ustvarjalni navdih. »Navdih za to, kar počneš, je odmik od tega, kar počneš,« poudari. Ob spominih na koncertne vrhunce ne pozabi opozoriti na brutalno resničnost šovbiznisa: »To ni komfort. To je vojna mašinerija. Ni za vsakega.«

Kljub zahtevnosti industrije pa Neisha z optimizmom zre v prihodnost. Leto 2025 prinaša nove mejnike: napoveduje koncerte z Big Bandom, simfonični projekt ob praznovanju 20-letnice kariere in morda celo raziskovanje filmske glasbe. A ne glede na raznolikost prihajajočih projektov, njeno osrednje vodilo ostaja nespremenjeno, enako močno kot na začetku njene poti: »Delajte iz srca. Tudi če traja leta, da prideš do odgovora, je vredno. Vse ostalo je štanca.«