Deset zapovedi za 2020

Temeljita paša po prazničnih medijih je bila nasitna kot že dolgo ne. Modrosti o skrivnostih uspešnega življenja posameznikov in združb so se dale zajemati z veliko žlico. Spoznanja o tem, kako doseči zmagoslavni občutek, da boga držiš za brado, so presunljivo preprosta. Zmagujejo samo karizmatični. Karizmatični pevci na festivalih, karizmatični kandidati za župane, karizmatične lepotice postanejo misice, karizmatični menedžerji so guruji slovenskega kapitalizma; tudi če intimne podrobnosti iz njihovih delovnih kolektivov niso najlepše.



Domnevam, da nas berete tisti, ki imate odprte še vse poti v poslovnem, osebnem in planetarnem življenju. Kajti tisti, ki so uspešni že danes, na ponovoletnem banketu zobajo račji pršut in srkajo primerno penino. Za sto evrov. Vihanje nosu je nujno, če hočete biti uspešni. A uživalci navadnih svinjarij imamo velikansko prednost: vse je še pred nami! Iz strogo varovanih poslovnih skrivnosti nam je, posebej za vse nas, ki smo na strmi poti navzgor, v jasno prihodnost, uspelo izbrskati deset zapovedi uspeha.



Nikoli ne priznaj napake! Če ste doslej živeli v prepričanju, da morate priznati vse, kar ste zagrešili, si to izbijte iz glave. Vseeno je, ali gre za prešpricano uro, zavoženo podjetje, zakon o zniževanju porabe fosilnih goriv – glavni junak nikoli ne prizna napake. In za to je vedno nagrajen. Bodi všeč samemu sebi – ne glede na okolico.



Nikomur ne morete biti tako všeč, kot ste lahko sebi. Nikoli ne reci, da imaš čas. Govori vedno, preden te kdo kaj vpraša. Zapravi več, kot zaslužiš. Ne vzemi vsakršnega dela – z delom ni še nihče obogatel. Avto je ogledalo tvoje duše. Brez poživljajočih substanc si mrtev. Nujno obišči tečaj »dela na sebi«, velja celo kot olajševalna okoliščina na sodišču. Če je treba, zamenjaj mater in boga, da ti bo pomagal kdo koristnejši.



Zdaj razumete, zakaj Jezus nima možnosti proti Božičku. Razcapan, bos, skuštran, kosmat, neodločen.



Neuspešen.