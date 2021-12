Dinamičen dom za dinamično družino

»Želeli smo si, da bi naša hiša imela bolj mladostniški značaj. Ker smo doslej živeli v stanovanjih, smo si želeli tudi, da bi kar se da funkcionalno izkoristili prostor. Vedel sem, da bomo ob strokovni pomoči našli še kakšno boljšo rešitev, kot bi jo sami. V naselju je šest enakih hiš, in če jih primerjam z našo, pri kateri je arhitektka Tina Rugelj z ekipo in s tehtnim premislekom prostore prilagodila našim potrebam in željam, ima naša kar nekaj prednosti,« je slišati zadovoljen lastnik Matej Horvat, ko pripoveduje o njihovem družinskem domovanju na obrobju Ljubljane.

Osrednji bivalni prostor so odprli in ga s kuhinjskim otokom naredili bolj fluidnega. Kaminska peč, ki s svojo velikostjo drastično ne posega v prostor, pa ustvarja občutek domačnosti. FOTO: Janez Marolt

Po besedah arhitektke Tine Rugelj je imela ta dolga in ozka vrstna hiša precej razdrobljeno pritličje: majhno kuhinjo na eni strani, jedilnico na drugi in dnevno sobo na tretji. Po njenem prepričanju je imela tudi zgrešeno umeščeno stranišče – tik ob vhodu, tako rekoč v kuhinjo. A ker so jih k načrtovanju poklicali še dovolj zgodaj, so tloris lahko prilagodili, to pa je zahtevalo tudi prestavitev instalacij.

Kot protiutež belo-sivi kuhinji, ki so si jo želeli naročniki, so za kubus iskali topel odtenek. A namesto da bi določili barvo, potem pa iskali, kdo bo zamišljeno uresničil, so izbrali med tistim, kar je na trgu. FOTO: Janez Marolt

»Družina živi zelo dinamično, veliko se ukvarjajo s športom in veliko časa preživljajo skupaj, zato se nam je zdelo nujno, da bo tudi pritličje njihovega doma živelo dinamično, da bo dihalo bolj svobodno, kot je bilo predvideno v prvotnem načrtu. Tako smo osrednji prostor oblikovali odprto in s kuhinjskim otokom, okoli katerega se je mogoče krožno gibati. Zaradi njihovega športnega udejstvovanja smo se odločili čim bliže vhodu urediti sobo s pralnico in veliko shranjevalnimi površinami, kamor lahko športno opremo hitro odložijo že ob vhodu. Stranišče pa smo skrili v kubus,« pripoveduje sogovornica.

Etažo više, kjer so spalni prostori, delovna soba in dve prostorni kopalnici, tlorisov niso spreminjali, saj je bilo vse skupaj že na začetku zasnovano razkošno; ena kopalnica je bila predvidena za otroke, druga pa je povezana s spalnico staršev.

Spalnica je naravno osvetljena z obeh strani, saj kopalnice, ki ima okno, ne pregrajuje stena, ampak mlečno steklo. FOTO: Janez Marolt

Dvovišinski prostor tudi za garderobo

Hiša ima enokapno streho, zato se strop v zgornjem nadstropju dviga od 2,6 metra do skoraj štirih metrov na nekaterih delih, kar so izkoristili predvsem v eni od otroških sob in starejšemu sinu uredili kotiček za branje in druženje s prijatelji na galeriji. Soba za mlajšega dečka pa je zamišljena kot oaza, kjer kraljujejo živali.

»Arhitektka Tina Rugelj je tudi predlagala, da bi v enem od prostorov z visokimi stropovi v 1. nadstropju, kjer je bila predvidena pralnica, raje uredili garderobno sobo, kar se je prav tako izkazalo za odlično zamisel. Poleg velike omare smo tako pridobili še shranjevalne prostore za potovalne kovčke in vse ostalo, česar ne potrebujemo pogosto. Pralni in sušilni stroj pa smo prestavili v pritličje. Všeč mi je tudi, da imamo vse druge garderobne omare do stropa in da se na njih ne nabira prah pa tudi, da imamo v delovnem kabinetu okoli pet metrov dolgo mizo, ki je zelo uporabna,« je lastnik naštel rešitve, po katerih se njihova hiša razlikuje od preostalih, ki so ohranile zamisli prvotnih projektantov.

Soba za mlajšega dečka je zamišljena kot oaza, kjer kraljujejo živali. FOTO: Janez Marolt

Med izpopolnjenimi rešitvami izpostavlja še steno iz mlečnega stekla, ki spalnico loči od kopalnice, s čimer je spalnica zdaj naravno osvetljena z obeh strani; kopalnica ima namreč tudi okno. Poleg odprtega tlorisa osrednjega bivalnega prostora pa mu je zelo všeč tudi vhodni del s kubusom, v katerega so skrili stranišče, hkrati pa z zgolj 40 centimetri globine v prostor jedilnice pridobili še omaro za kozarce, krožnike in drugo posodo ter knjige.

Prav ta element se zaradi oranžne barve zdi najbolj opazen poudarek osrednjega bivalnega prostora. Kot protiutež belo-sivi kuhinji, ki so si jo želeli naročniki, so za kubus iskali topel odtenek. A namesto da bi določili barvo, potem pa iskali, kdo bo lahko zamisel uresničil, so se najprej razgledali, kaj je že na trgu, in izbrali med obstoječim. Ti živi odtenki – za otroški sobi so izbrali zelene in rumene tone – lepo dopolnjujejo hrastov parket. Izbrali so takšnega širših dimenzij, krtačenega in oljenega. Pri stopnišču, ki je bilo določeno in ga niso spreminjali – zaznamuje ga predvsem to, da je zelo ozko –, so predvideli ograjo le iz stekla, ki zavzame zelo malo prostora.

Dvovišinski prostor enokapne strehe so v sobi starejšega sina izkoristili za bralni kotiček, v niši pa so poličke in predali za najpomembnejše zaklade. FOTO: Janez Marolt

Naslednjič od začetka do konca

»Naročniki so si želeli personalizirano hišo, ukrojeno po njihovih željah in potrebah. Želeli so, da jim ustvarimo topel dom. Ko ti stranka zaupa takšno željo, si pod temi besedami vsakdo predstavlja nekaj svojega, a s pravimi vprašanji smo prišli do odgovorov, ki smo jih iskali. Hiša je bila končana tik pred epidemijo, in ko so me lastniki poklicali še za kakšen detajl, so mi zaupali, kako so zadovoljni in kako tudi med karanteno vsak član uživa v svojem kotičku, kar je bila zame ena največjih pohval,« je še povedala Tina Rugelj. Naročnik Matej Horvat pa je dodal, da če bi še kdaj šli v takšen projekt, bi od začetka do konca, tudi nadzor, do zadnjega detajla prepustili arhitektom, saj bi jih to ne samo odrešilo skrbi, ampak bi bilo tudi ceneje.

Hiša D v okolici Ljubljane

Načrtovanje in izvedba: 2019–2020

Velikost: 150 m2

Zasnova interierja: Studio Tina Rugelj (Tina Rugelj,

Brina Vizjak, Urška Škrap, Ioanna Papa)

Pohištvo po meri:

Mizarstvo Kocjančič

Preostala oprema: Kubus Interier, Moderna Showroom