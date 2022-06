Dr. Samo Zver: Človek, ki je doživel vojno, je moje delovišče videl kot vojno

Klinični oddelek za hematologijo ljubljanskega kliničnega centra zaradi prizadevanj po čim kakovostnejši obravnavi bolnikov, človeškosti in tudi zaradi pozitivne trme predstojnika dr. Sama Zvera tako ali drugače pozna tudi širša javnost, ne le tisti, ki so zboleli za levkemijo, diseminiranim plazmocitomom, limfomom, tisti, ki so jim presadili kostni mozeg oziroma krvotvorne matične celice ali na presaditev še čakajo. Toda ekipa medicinskih sester, ki jim v skrbi za ene najhuje bolnih v Sloveniji Samo Zver tudi javno vselej izreka enakovredno priznanje, je vse bolj zdesetkana. Pred vrati je zdravljenje s CAR-T, za katero so »mašine« pridobili izključno z zbiranjem sredstev v javnosti, bo bodo potrebovali v laboratoriju tri nove sodelavce ter najmanj pet oziroma šest dodatnih sester – a na predhodno popolnjeno sestrsko zasedbo.