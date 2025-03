Družbeni pritiski in pričakovanja od mater strmo rastejo

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.

Raziskava Philipsa Aventa razkriva, da se mamice pogosto počutijo krive, ko si vzamejo čas zase – okoli polovica mam (44 %) občuti pritisk, da »morajo narediti vse«.



Kot odgovor na to Philips Avent začenja novo gibanje Share the Care, s katerim spodbuja družine, prijatelje in skupnosti za boljšo podporo mamam, da lahko tudi same dajejo prednost svojemu počutju in skrbi zase.

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), globalni voditelj na področju zdravstvene tehnologije, začenja gibanje #ShareTheCare, ki poziva družine, prijatelje in skupnosti, naj pomagajo mamam pri delitvi skrbi za dojenčka, da lahko razporedijo skrb zase in za svoje potrebe. Philips Avent se zavzema za rušenje staromodnih idealov, da morajo mame »narediti vse« same. Poziv prihaja kot odgovor na raziskavo, ki razkriva, da imata dve od treh mam (61 %) samo eno uro ali manj dnevno za svoje osnovne potrebe.

Mame skrbijo za svoje počutje

Nadaljnja raziskava kaže, da okoli polovica mam (44 %) občuti pritisk, da »morajo narediti vse«, več kot tretjina mam (37 %) pa »zelo« skrbi za svojo splošno srečo in počutje. Velika večina mam (73 %) pravi, da bi na njihovo sposobnost skrbi za dojenčka negativno vplivalo, če bi bila njihova sreča in počutje prizadeta, kar razkriva, da mame najbolje skrbijo, kadar skrbijo tudi zase.

Mame so pod večjim pritiskom kot pred desetletjem

Gibanje Philipsa Aventa prihaja v trenutku, ko mame potrebujejo podporo svojih timov bolj kot kdaj prej. Raziskava razkriva, da skoraj vse mame (74 %) verjamejo, da so se družbeni pritiski in pričakovanja od njih povečali v zadnjih desetih letih, s čimer se strinja večji del družbe (66 %). Pravzaprav večina ljudi (88 %) prepoznava, da mame žrtvujejo svoje osebno zdravje in počutje, da bi skrbele za dojenčka. Te žrtve prinašajo tveganje, saj so mame (74 %) bolj anksiozne v primerjavi z obdobjem, preden so imele otroke.

Pomanjkanje spanja igra veliko vlogo – in mame pozivajo k podpori (dobremu spancu)

Premalo počitka igra veliko vlogo pri tem, kako se mame danes počutijo, saj več kot polovica (51 %) pravi, da jih pomanjkanje spanja postavlja pod še večji pritisk; skoraj četrtina (23 %) izgubi tri ure ali več vsako noč. Mame (66 %) želijo, da jim partnerji pomagajo pri skrbi za dojenčka. Skoraj polovica mam (44 %) želi, da jim pomagajo tudi stari starši. Pa vendar družba ostaja zadržana, tretjina ljudi (38 %) ne ponudi pomoči iz strahu, da ne bi skrbeli za dojenčka, kot mame pričakujejo.

Sporočilo Share the Care je jasno – in Philips Avent vodi pobudo

Glede na ugotovitve skozi to novo gibanje Philips Avent dviguje zavest in spodbuja družine, prijatelje in širše podporne mreže, da se vključijo – to je lahko preprosto kot prevzem nočne izmene ali delitev hranjenja dojenčka.

Philips Avent je tukaj, da pomaga

Zdaj je čas, da družba stopi v akcijo in podpira mame. In Philips Avent je tukaj, da pomaga. Ob praznovanju lanske 40-letnice ostajamo zavezani podpori in spodbujanju žensk, da prevzamejo nadzor nad svojo starševsko potjo skozi obdobje pred spočetjem, med nosečnostjo in poporodno obdobje, da bi izboljšali zdravje in počutje mam, dojenčka in družine.

Spremljajte in izvedite več o gibanju #ShareTheCare na spletni strani Philipsa Aventa ali družbenih omrežjih Instagram in Facebook.