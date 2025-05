Avstralka več mesecev gojila zelene mušnice, s katerimi je zastrupila sorodnike

Začel se je četrti teden sojenja Avstralki Erin Patterson, ki je 29. julija 2023 sorodnikom postregla smrtonosno govejo pečenko z zelenimi mušnicami. Obtožena je umora treh sorodnikov in poskusa umora četrtega. Pattersonova trdi, da je strupene gobe postregla nenamerno, čeprav so preiskovalci na njenem krožniku odkrili le sledi užitnega kukmaka, ne pa tudi mušnic, ki so se znašle na krožnikih gostov. Pattersonova je po smrti treh sorodnikov lagala policiji, prav tako se je poskusila znebiti dokazov – med drugim je odvrgla dehidrator hrane, v katerem je sušila gobe.

Na sojenju, ki bo predvidoma trajalo še dva tedna, sta danes že spregovorila farmacevtka in strokovnjakinja za glive Christine McKenzie ter Matthew Sorell, doktor znanosti in strokovnjak za digitalno forenziko. McKenzijeva je na forumu iNaturalist opozorila na prisotnost smrtonosnih zelenih mušnic na območju 28 kilometrov od domovanja Pattersonove v Leongathu. Obtožena je lokacijo zelenih mušnic najverjetneje opazovala okoli tri mesece, preden je gobe nabrala in jih uporabila za usodno govejo pečenko.

Digitalni forenzik Sorell je davi na sodišču potrdil, da je bila Pattersonova v mesecih pred usodnim kosilom večkrat na lokaciji z zelenimi mušnicami, na katere je opozorila upokojena farmacevtka, poroča Guardian. Do zaključka je prišel s pomočjo analize aktivnosti, lokacije in drugih indicev mobilnega telefona Pattersonove.

Obtožena je sorodnike povabila na kosilo pod pretvezo, da se želi z njimi pogovoriti o diagnozi raka, ki pa ni bila resnična. Zaradi zastrupitve z zelenimi mušnicami sta umrla Don in Gail Patterson, tast in tašča obtožene, ter Gailina sestra Heather Wilkinson, medtem ko je njen soprog Ian Wilkinson preživel, a več tednov okreval v bolnišnici. Na kosilo je bil povabljen tudi odtujeni soprog obtožene Simon Patterson, a si je zadnji trenutek premislil, navaja Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Pattersonova je na sodišču zatrdila, da je zelene mušnice nabrala ponesreči, kljub temu da so se znašle zgolj na krožnikih gostov, ne pa tudi na gostiteljičinem. Njeni odvetniki so dogodek označili za nesrečo, medtem ko tožilstvo domnevni zločin obravnava kot trojni umor in poskus umora.