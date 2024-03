Filmska družina Žakelj je pripravljena

V nadaljevanju preberite tudi:

Še malo in slovenska knjižna uspešnica zadnjega desetletja, roman Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj, se bo počasi preselila na filmski set. Do snemanja je le še dober mesec in ritem dela se stopnjuje iz dneva v dan. Režiser Marko Naberšnik je primerjavo našel kar v športni retoriki: »Vse je podobno dinamiki gorske etape kolesarske dirke. Ni vedno preprosto, veliko je logističnih izzivov in držim pesti, da bomo uresničili čim več želja.«