Finke plešejo za Sanno Marin

Zabava finske premierke Sanne Marin je tudi ves konec tedna zabavala občinstvo družbenih omrežij in spletnih medijev. Tako se pleše, so pri britanskem Guardianu komentirali posnetka, ki sta zakrožila po spletu prejšnji teden, in za primerjavo objavili precej bolj okorne predstavnike visoke politike, kako – milo rečeno – poskušajo ujeti ritem. Podporo Marinovi je izrazilo tudi na stotine njenih rojakinj z lastnimi videi, na katerih plešejo. Analitiki medtem opozarjajo na morebitne resnejše plati afere.

Solidarnost s Sanno, kakor so Finke na družbenih omrežjih pospremile svoje objave z zabav, se je kmalu razširila čez meje in za finsko premierko so najprej plesale Danke in nato še državljanke drugih držav – s pripisom: Tako ali tako bi morali več plesati.

In po njih bi se morali zgledovati tudi politiki, je mogoče sklepati iz posnetkov, na katerih plešejo nekateri voditelji držav ali vlad, ki so prav tako zakrožili po svetu v odgovor na kritike Sanne Marin. Ko svetovni politiki stopijo na plesišče, je le redko videti tako vešče gibe, kot jih je izvajala finska političarka, so objavo kompilacije videov pospremili pri Guardianu. Najprej so se ozrli na domače plesišče in objavili poskokom podobne gibe nekdanje premierke Therese May na glasbenem festivalu Henley ter ne prav usklajene plesne korake njenega naslednika in kralja (nedovoljenih) zabav Borisa Johnsona.

Posnetek, ki je »ušel« v javnost. FOTO: Instagram

Na enem od posnetkov je videti nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel, kako pogumno sledi ritmu glasbe s ploskanjem in pozibavanjem, prav nič bolj impresiven ni bil nastop zdajšnjega kanclerja Olafa Scholza, da ne govorimo o nizozemskem premieru Marku Rutteju, ki je k sreči hitro pobegnil izpred kamere. Kajpak jih je tudi nekaj, ki znajo, recimo ukrajinski predsednik vlade Volodimir Zelenski, ki je nastopal v šovu Zvezde plešejo, in nekdanji ameriški predsednik Barack Obama s prefinjenimi gibi, daleč največ razposajenosti pa je med predvolilno kampanjo pokazal nekdanji ruski predsednik Boris Jelcin.

Kdo je zakuhal to afero?

Posnetka, na katerih 36-letna finska premierka pleše, prepeva in se obnaša, kakor se ljudje pač obnašajo na zabavi, sta v njeni domovini sicer povzročila precej ogorčenja in kritik. Najprej zaradi domnevnega pogovora o drogah, ki naj bi ga bilo slišati na posnetku, zaradi česar je opravila test in obljubila, da ga bo javno objavila, ko bo znan rezultat, nato tudi zaradi vprašanj o njeni sposobnosti osebne in politične presoje. »Počela nisem nič drugega kot plesala, pela, objemala svoje prijatelje in pila alkohol,« se je branila. »Upam, da je leta 2022 sprejemljivo, da tudi odločevalci plešejo, pojejo in se zabavajo,« je dodala premierka, ki je zaradi svojo živahne plati priljubljena predvsem med mladimi. In da niso nič drugačne od nje, so z videi pokazale njene rojakinje.

Upam, da je leta 2022 sprejemljivo, da tudi odločevalci plešejo, pojejo in se zabavajo, se je branila. Foto Lehtikuva/Reuters

Toda Anu Koivunen, profesorica študij spolov na finski univerzi v Turku, meni, da spol ni odločilen dejavnik, ki bi mu morali posvečati pozornost po objavi videa, niti zabava sama po sebi. Pozorni bi morali biti predvsem na to, da je video bil objavljen, kar bi lahko kazalo na slabo presojo predsednice vlade o ljudeh, ki jim zaupa, je njeno izjavo povzel Guardian.

Finski strokovnjak za kibernetsko varnost Petteri Järvinen pa je za tabloid Iltalehti opozoril na možnost, da je Rusija vdrla v telefon ali spletni profil nekoga, ki je blizu finski premierki. Ta je namreč simpatije požela tudi zaradi odločne drže do Rusije v času agresije na Ukrajino in prav ona se je po letih nevtralnosti odločila, da bo Finska zaprosila za članstvo v Natu.

Marinova je sicer zavrnila vprašanja o tem, ali je bila glede na napetosti med Helsinki in Moskvo v primernem stanju, da bi lahko vodila državo. »Državni svet je vedno funkcionalen in seje se ne sklicujejo sredi noči,« je dejala. »Če me potrebujete, sem vedno pripravljena na delo.«