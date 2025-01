Frederik X.: ne le danski, tudi grenlandski kralj

Šestinpetdesetletni X. se je v torek povzpel na danski prestol po presenetljivi abdikaciji njegove matere, kraljice Margarete II., ki je bila napovedana le dva tedna prej, med njenim novoletnim govorom. Slovesnosti v Københavnu se je udeležilo več kot 100.000 Dancev, abdikacijo je 83-letna kraljica po 52 letih na prestolu podpisala v palači Christiansborg, njen sin pa je ob tem sedel na njeni desni strani. Frederik je tako kralj Danske, Grenlandije in Ferskih otokov postal brez kronanja.

Po petih desetletjih vladanja in stalni priljubljenosti, ki se giblje okoli 80 odstotkov, je kraljica Margareta za seboj pustila impresivno dediščino.Frederik se zdaj spoprijema z nalogo, kako pridati sodoben pečat tisočletni danski monarhiji, ki še vedno uživa široko podporo danskega prebivalstva.

Lars Hovbakke Sørensen, zgodovinar in strokovnjak za dansko monarhijo, je za španski El Pais ugotavljal, da čeprav sta kraljica Margareta in kralj Frederik »enako priljubljena«, se njuna sloga precej razlikujeta. »Margareta je bila s svojo umetniško in intelektualno platjo bolj formalna osebnost. Nasprotno pa je Frederik bolj neformalen, kar odmeva pri mlajših generacijah,« je Sørensen povedal za španski časnik po telefonu.

Zgodovinar je pojasnil tudi, da je bila podpora monarhiji vedno visoka, kar je v veliki meri posledica dela kraljice Margarete, ki je vladala brez škandalov ali pretiravanj.

Frederik in njegova žena sta v zadnjih letih aktivno sodelovala z danskim prebivalstvom. Novi danski kralj je veliko potoval in obiskal Grenlandijo – kar je dokaz pomena avtonomnega ozemlja za Dansko in monarhijo. Zgodovinar Sørensen je poudaril pomen Grenlandije za Frederika, kar ima ob napovedih Donalda Trumpa, ki bo v ponedeljek prisegel kot predsednik ZDA in ki je pred kratkim javno oznanil ameriške apetite po Grenlandiji, veliko težo na geopolitičnem parketu. »Frederik je kot princ preživel veliko časa na Grenlandiji in se potopil v njeno divjo naravo. Njegovi otroci imajo danska imena, pa tudi tipična grenlandska imena,« je dejal Sørensen.

V svojem novoletnem nagovoru 31. decembra je Frederik X. kot gesto za poudarjanje enotnosti znotraj Kraljevine Danske izpostavil Grenlandijo in Ferske otoke, avtonomno otočje v Atlantiku, pa tudi tudi dansko manjšino v Južnem Schleswigu v Nemčiji. Poleg tega je monarh nepričakovano spremenil uradni kraljevi grb – namesto treh kron, ki so stoletja simbolizirale Kalmarsko unijo, sta zdaj osrednji podobi na grbu severni medved in oven, sicer simbola Grenlandije in Ferskih otokov. Obe ozemlji delita globoke zgodovinske in kulturne vezi z Dansko, njuni gospodarstvi pa sta v veliki meri odvisni od subvencij iz Københavna.