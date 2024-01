Giorgia Meloni ni našla tridesetih sekund časa

»Predsednica vlade je na zadnji tiskovni konferenci govorila tri ure, ni pa našla trideset sekund, da bi se distancirala od zborovanja neofašistov in njihovega fašističnega pozdrava,« je do Giorgie Meloni kritična predsednica opozicijske Demokratske stranke (PD) Elly Schlein. S tem se je pridružila večini italijanskih političnih strank, ki so obsodile zborovanje, predvsem pa način, kako se je odvil.

Gre za sedaj sicer že tradicionalno zborovanje v središču Rima, ki poteka ob obletnici tako imenovanega pokola na ulici Acca Larentia. 7. januarja leta 1978 so levičarski skrajneži v tej ulici oziroma pred sedežem nekdanjega Italijanskega socialnega gibanja (Movimento Sociale Italiano MSI) ustrelili tri mlade neofašista, vsi trije so umrli.

Z oznako skrajno desni

Propagiranje fašizma je v Italiji zakonsko prepovedno, italijanska policija je dosedaj identificirala več kot sto ljudi, ki so se udeležili zborovanja. Kot rečeno se je od dogodka distancirala velika večina strank, vključno z desno orientirano stranko Naprej Italija, medtem ko so v stranki Bratje Italije, ki ji pripada tudi Melonijeva, ostali tiho, res pa se zborovanja ni udeležil nihče od vidnejših članov te stranke.

Elly Schlein je ob tem predlagala, da se prepovedo vse stranke in gibanja, ki na kakršen koli način propagirajo fašizem oziroma kar vse stranke z oznako skrajno desnih. Minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi jo je zavrnil rekoč, da so takšne pobude skrajno nenavadne, saj se lahko takšne oznake prilepijo komurkoli, predvsem pa je nenavadno, da v Demokratski stranki niso sprejeli takšne pobude, ko so bili samo člani vladajoče koalicije.