Glasovanje za besedo leta 2020 se začenja

Na spletni strani ZRC SAZU se je začelo glasovanje za besedo leta 2020. Na seznamu, ki so ga sestavili člani strokovne komisije ZRC SAZU, je enajst finalistk, novo slovensko besedo leta bodo razglasili čez en teden, torej 11. januarja. Do tega dne točno opoldne je mogoče oddati glas.Med izbranimi finalistkami so besede:- cepivo,- karantena,- kolesarjenje,- neleto,- mehurček,- pozitiven,- predihovalnik,- rahljanje,- šolotožje,- zoom in- 14 dni.Ena od finalistk je beseda leta časopisa Delo, ki jo bomo razkrili 7. januarja, ob razglasitvi Delove osebnosti leta, zato za zdaj še ostaja skrita med naštetimi.Na ZRC SAZU tudi letos vabijo vse pesnice in pesnike, da se preizkusijo v kovanju stihov, ki bodo vključevali vse besede s seznama. Najboljšo pesem bodo razglasili hkrati z besedo in kretnjo leta, katere izbor poteka pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.