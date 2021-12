Gucci proti Hollywoodu: Film je žalitev

»Uresničili so se strahovi, ki so jih vzbujali napovedniki in intervjuji. Film razširja pripoved, ki je vse prej kot točna. Njegovi producenti se, preden so ustvarili lik Alda Guccija, ki je bil tri desetletja predsednik družbe, niso trudili posvetovati z dediči in člani družine Gucci, ki so prikazani kot lopovi, ignorantski in neobčutljivi za svet okoli sebe. Protagonistom pripisujejo stališča, ki jih niso izražali. To je s človeškega vidika izjemno boleče, je žalitev zapuščine, na kateri blagovna znamka temelji danes,« so se te dni s pismom odzvali člani družine Gucci, potomci Alda Guccija. Film sprejemajo z osuplostjo.

Še bolj je po njihovem graje vredna filmska rekonstrukcija ženske, obsojene naročnice umora svojega nekdanjega moža Maurizia Guccija. Da je ne le v filmu, ampak tudi v izjavah igralske zasedbe prikazana kot žrtev, ki poskuša preživeti v moški korporativni kulturi, »kar ne more biti dlje od resnice. Gucci je bil v svoji 70-letni zgodovini, ko je bil družinsko podjetje, vključujoče podjetje. V 80. letih, ko se film dogaja, je namreč več žensk, tudi iz družine, v podjetju zasedalo najvišje položaje: vključno s predsednico Guccija America, eno od članic njihovega upravnega odbora ter vodjo globalnega piarja in komuniciranja,« so navedli.

Kot člani družine Gucci bodo poskušali storiti vse za zaščito imena, podobe in dostojanstva sebe ter svojih najdražjih, je poročala La Repubblica.

Družinska tragedija za dobiček

Modna kritičarka pri New York Timesu Vanessa Friedman je opomnila, da je film znova združil prepirljivo družino, natančneje deset članov modne dinastije, in spomnila, da tudi igralec ameriškega nogometa Michael Oher ni bil zadovoljen s filmom Zgodba o prvaku, ne ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg s Socialnimi omrežji ter da se celotna industrija pritožuje, kaj vse je narobe v nadaljevanki Krona.

Opomnila je, da je že na prvi pogled mogoče najti filmske poenostavitve: izbris treh od štirih Aldovih otrok, izbris Dawna Mella, ključne osebe v Guccijevem preporodu pod Mauriziem in zunanjim partnerjem Investcorpom, več odvetnikov in bankirjev je združenih v figuro Domenica De Soleja ... Dodati gre še, da je imel Maurizio Gucci s Patrizio Reggiani še eno hčer, Allegro.

Tudi NYT od piarovcev filma ni uspelo dobiti ne izjave producentov ne režiserja Ridleyja Scotta, ki pa se je že na prejšnje kritike Patrizie Gucci (hčere Paola Guccija, ki ga igra Jared Leto), da so izkoristili družinsko tragedijo za dobiček, za oddajo Today na BBC pred desetimi dnevi odzval: »Ne pozabite, da je bil en Gucci umorjen, drugi pa v zaporu zaradi utaje davkov. Takoj ko to storite, stopite v domeno javnosti.«

Nad filmom sta razočarana tudi nekdanji izvršni direktor Domenico De Sole in nekdanji kreativni direktor, oblikovalec Tom Ford, ki je prikazan v zadnjem delu filma. Že marca, med snemanjem v Italiji, se je oglasila protagonistka zgodbe Patrizia Reggiani, jezna, ker se Lady Gaga ni srečala z njo. »Prepričana sem, da bi vsak dober igralec moral poznati osebo, ki jo bo upodobil,« je izjavila za italijansko tiskovno agencijo Ansa.

Znamka Gucci, danes v lasti Keringa oziroma François-Henrija Pinaulta, uradno ni predstavila oziroma podprla filma, se pa njegov vpliv že kaže v povečanju zanimanja za Guccijeve izdelke. Pri portalu Lovethesales.com so po poročanju Guardiana zaznali, da je iskanje Guccijevih torbic poskočilo za 257 odstotkov in za 75 odstotkov iskanje Guccijevih natikačev.