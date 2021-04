Hejt, Slovani: znani obrazi s kletvicami proti sovražnemu govoru

Smešno, a v resnici ni

Videoposnetek, ki odmeva na območju, ki mu politično korektno pravimo Zahodni Balkan, na prvi pogled deluje le kot trivialno reklamno sporočilo za ponudbo kakega trgovskega centra, a to nekako ni. Iluzija, kulisa, se konča, brž ko vpleteni odprejo usta.Ko hrvaški igraleckot mesar, njegova srbska kolegicakot nakupovalka in hrvaška pevkakot blagajničarka spregovorijo, se usuje plaz nizkotnih oznak, kakršne se v izobilju pojavljajo v sovražnem govoru v cesarstvu medmrežja, na družbenih omrežjih ali v komentarjih medijskih objav.S sovražnimi besedami – a obveznim nasmeškom – so se drug nad drugim znesli pod taktirko hrvaškega režiserja, video pa je v smislu parafraze nekdanje himne socialistične Jugoslavije naslovljen Hejt, Slovani, ste še živi? (Hejt Sloveni, još ste živi?). Naročili pa so ga na uredništvu bosanskohercegovske revije Buka.»Vse je nekako smešno, čeprav na koncu to ni. V principu se smeješ nečemu tragičnemu,« je učinek posnetka za Jutarnji list komentiral režiser. Sporočilo videa je sicer nedvoumno. »Stop sovražnemu govoru! Vedno in povsod!« se glasijo zadnje besede, ki so pripadle zimzeleni Severini.Režiser spota je za povedal, da glavnih igralcev niso izbrali po naključju. Poudaril je, da so z vlogami mojstrsko opravili, bili zelo motivirani in stalno spraševali, kdaj se bo začelo snemanje. Kar nekaj časa je namreč trajalo, da so zvezdniška imena uspeli zbrati na kup in nato še testirati ekipo na prisotnost koronavirusa.Predrag Ličina je, kot še piše Jutarnji list, pričakoval, da bo videospot odmeven, a ga je njegova viralnost kljub vsemu nekoliko presenetila. Kot blisk se je namreč razširil po vseh državah nekdanje Jugoslavije. »Nihče ni pričakoval, da bo tako odmeven. To pomeni, da so ljudje razumeli njegovo bistvo in da se zavedajo, kakšen govor se širi po družbenih omrežjih.«