O hrani razmišljamo vsak dan, o njej pogosto govorimo, za posamezne vrste jedi imamo na tisoče izrazov. Poleg hrane, ki jo lahko zaužijemo, poznamo tudi hrano v prenesenem pomenu, na primer duhovno hrano ali pa topovsko hrano. Duhovno hrano v rabi pogosto spremlja varianta duševna hrana, topovsko hrano pa mnogo bolj zaznamovana pogovorna varianta kanon futer, ki se, kot kažejo jezikovni korpusi, pogosteje kot narazen v knjižnih besedilih piše skupaj. Beseda futer je v knjižnih besedilih zelo redka, ko pa je v vlogi sestavine frazema kanon futer ali dela sklopa kanonfuter, je njena pogostnost glede na druge frazeme kar visoka.

Beseda hrana v SSKJ2 na portalu Fran.

Beseda hrana je dokaj redka sestavina frazemov v primerjavi z besedami, ki poimenujejo posamezne vrste hrane, recimo kruh. Nanjo naletimo med nekonvencionalnimi frazeološkimi replikami: gre za lakoničen in absurden odgovor na vprašanje Kaj bomo jedli? Hrano. Na to vprašanje obstaja še več tovrstnih replik, npr. Pajkove nogice, Sirove luknje, Pohane krtače, Mali pisker v velikem, skrivnostni Oziranci in Macefizeljni ter še kaj.

Frazeološke replike me v zadnjem času posebej navdušujejo, z anketo na naslovu https://vprasalnik21.tisina.net pa skušam pridobiti čim več podatkov o njih in njihovih variantah, da bodo sčasoma lahko opremljene z dovolj kakovostnim opisom v rastočem Slovarju pregovorov in sorodnih paremioloških enot na Franu.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša).