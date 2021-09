Hrvaška je bogatejša za še tri Michelinove restavracije

Hrvaška je bogatejša za tri restavracije s prestižno Michelinovo zvezdico. Restavracijam Nebo (Reka), Alfred Keller (Mali Lošinj) in Agli Amici (Rovinj) so namreč podelili po eno zvezdico, medtem ko so restavracije Pelegrini (Šibenik), 360º (Dubrovnik), Monte (Rovinj), Noel (Zagreb), Draga di Lovrana (Lovran), Boškinac (Novalja) in LD Terrace (Korčula) obdržale svoje zvezdice.



»Za celotno hrvaško kulinarično sceno je podelitev prestižnih Michelinovih zvezdic v okoliščinah svetovne pandemije koronavirusa izjemen uspeh. To je za hrvaški turizem zelo pomembno, saj ima naša država zdaj skupaj deset restavracij z zvezdico oziroma 79 restavracij s katero od oznak tega prestižnega kulinaričnega vodnika. Za nas to predstavlja dodatno promocijo in prepoznavnost, hkrati pa tudi motivacijo v naših prizadevanjih, da bi Hrvaška postala vidna in mednarodno priznana eno-gastronomska destinacija,« je dejal direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić.



»Hrvaška je zanimiva dežela, ki popotnikom in sladokuscem omogoča uživanje v pristnih in raznolikih gastronomskih doživetjih. Država ponuja lokalnim kuharjem lokalna živila izjemne kakovosti in s tem neomejene možnosti za ustvarjanje,« je povedal Gwendal Poullennec, mednarodni direktor vodnikov podjetja Michelin.



Na seznamu Bib Gourmand se je znašlo še sedem restavracij, in sicer: Konoba Mate (Korčula), Dunav (Ilok), Konoba Fetivi (Split), Izakaya by Time (Zagreb), Vuglec Breg (Krapina), Konoba Malo Selo (Buje) in Alla Beccaccia (Valbandon). S tem se Hrvaška danes ponaša s skupaj 13 restavracijami s to Michelinovo oznako, ki se podeljuje restavracijam, ki ponujajo kakovostne menije po dostopnih cenah.

