Vojna z brisačami še kar traja

Foto Jutarnji list



Misija mlade županje

Na začetku julija je Petra Radić, mlada županja Podgore, dala odstraniti vse dopustniške rekvizite, ki so jih kopalci čez noč pustili na plaži.

Foto facebook Petre Radić



Brisače, ki lepo razstavljene na plaži čakajo svoje lastnike.

Foto Ivo Ravlic / Cropix Cropix



Preventiva in kurativa

Za prostor pod soncem Pred leti je po družbenih omrežjih zakrožil posnetek nemške »brisačne brigade« na Ibizi, ki je ob sedmih zjutraj zasedla trideset ležalnikov pred hotelom. V okolici San Rema pa se je voznik angleških turistov spopadel z nemškimi turisti in jim vsako jutro zmetal pripravljene brisače s praznih ležalnikov na kup.

Že navsezgodaj zjutraj se ob hrvaški obali kažejo isti prizori. Lepo razprostrte brisače čakajo svojega lastnika, da pride na kopanje. Dopustniki z njimi okupirajo plaže, ležalnike, prostore ob bazenih, in to pomeni: »Rezervirano!« Nekateri se tega lotijo že zvečer, drugi zgodaj zjutraj, a kar je najhuje, potem izginejo tudi za več ur. Hrvaški mediji poročajo o različnih izkušnjah obupanih turistov, ki se na plaži, polni »rezervacij«, nimajo kam dati. V problem so zagrizle tudi lokalne oblasti.Jutarnji list je objavil več fotografij praznih in vendar zasedenih hrvaških plaž, ki so jih poslali bralci. Novinarjem opisujejo svoje počitniške izkušnje, kako so zjutraj veseli stopili na plažo, okupirano z brisačami, obteženimi s kamni, da jih ne bi odnesel veter, kjer ni bilo brisač, pa so bili postavljeni ležalniki. »Tisti, ki z družino pridemo po osmi zjutraj, zase nimamo niti kvadratnega metra,« se je pritožil eden od bralcev in svoje pripombe po elektronski pošti poslal tudi na občino Baška voda, kamor spada naselje Promajna, kjer je bil na dopustu. Jutarnji list je poklical župana, ta pa je povedal, da se že dvajset let borijo z brisačami in jih tudi redno odstranjujejo.Na začetku letošnje sezone je Petra Radić, mlada županja Podgore, slikovitega mesteca na Makarski rivieri, dala odstraniti vse dopustniške rekvizite, ki so jih kopalci čez noč pustili na plaži. Na tovornjak so tako romale brisače, ležalke, napihljive blazine, županja jih je fotografirala, fotografijo pa objavila na družbenem omrežju s pripisom: »Danes hočem prosto plažo za vse. Isto hočem jutri, pojutrišnjem, naslednje leto ...«Pred leti so se pristojni z uzurpatorji plaž borili v Makarski, Vodicah in Tisnem. Zadeva je bila še posebej problematična, ker je bilo na nekaterih plažah postavljenih več deset ležalnikov, ki so bili celo označeni z imeni lastnikov.Kot je pred tedni pisala Slobodna Dalmacija, zadeva iz Podgore ni nič posebnega za tamkajšnje kraje, saj brisače in ležalnike, ki čez noč ostanejo na plaži, vzdolž celotne Makarske riviere odstranjujejo že dvajset let. Župan Gradca Matko Burić je povedal, da v občini vsako leto v juliju in avgustu izvedejo najmanj šest akcij odstranjevanja, in to zgodaj zjutraj. Za večji red so okoli mesta Brela v srednji Dalmaciji postavili 45 opozorilnih tabel, da kakršnakoli kopalna oprema ne sme ostati brez nadzora na plaži med deseto zvečer in osmo zjutraj. »Naše čistilke najdene stvari odložijo ob koše za smeti, naslednji dan pa jih naložijo na tovornjak. Gostje to vedo in plaže so zjutraj čiste,« je poudaril tamkajšnji župan. Podobno je v Tučepih, kjer opravijo tri akcije odstranjevanja brisač na sezono. »Bili so primeri, da so v mojo pisarno naslednji dan prišli turisti in spraševali, kje so njihove brisače«, je za Slobodno Dalmacijo povedal župan Ante Čobrnić.Petar Razovič, direktor turistične organizacije na Hvaru, je za Delo pojasnil, da na otoku tovrstne okupatorske tradicije ni in tako tudi problemov ne. Ve pa, da se to dogaja na Makarski rivieri, po njegovih besedah so stvar rešili z redarji. Pomembna je tudi tako imenovana preventiva. Turistični delavci gostom vnaprej povedo, naj svojih reči ne puščajo na plaži čez noč in brez nadzora. Nives Jeličić iz turistične organizacije v Biogradu na moru pa meni, da situacija na hrvaških plažah nikakor ni alarmantna, se pa dogajajo posamezni primeri. »Leta 2019 je tukajšnje komunalno podjetje Bošana odstranilo vse razpostavljene brisače. Verjetno so takrat neodgovorni posamezniki spoznali, kako sistem deluje, zato zdaj nimamo večjih težav.«