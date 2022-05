Večina nastopajočih ima čudovite, šolane glasove. In vendar. Koliko pesmi se spomnim po prvem poslušanju? Ukrajinske, ne samo zato, ker je vanje usmerjeno vse sočutje sveta: Kalush Orchestra v pesmi združuje folk žalostinko, rap, sporočilo, ob katerem se naježiš.

Ob naši pesmi se nihče ni naježil, to niti ni bilo mišljeno. Imeli smo ljubko disko pesem in mlade glasbenike LPS, ki so opravili svoj nastop tako, kot so ga najbolje lahko. Pa čeprav me danes vleče v Kino Šiška na Batista Cadillac: Mim pravil.

Drugi del predfinalnega izbora v Torinu sem gledala zato, da sem videla nastop srbske Ane Đurić alias Konstrakte. Ki pa je bil manj radikalen, z manj avantgardno držo kot njen nastop, ki je marca, takoj po zmagi v Beogradu, obkrožil svet, splet in tiktok. A to je bil performans. Skoraj avantgarda. Brez mogočnih besed o vsemogočni ljubezni. Samo: Kakšna je skrivnost svetlečih las Meghan Markle? In svet zastriže z ušesi.

Zendaya, zvezda tv-serije Evforija, je Konstrakto uvrstila med pevke, ki jih najraje posluša … Pol tiktoka je takrat obračalo dlani in zdelo se je, da ima to neki smisel. Umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava. Dvojni, trojni pomen. Pesem, ki jo, če hočeš, lupiš kot čebulo. Najprej zdravstvena varnost prekarcev, nato naša ganljiva skrb za zdravje, medtem ko se čisto blizu nas dogajajo ... stvari. Njen nastop, izčiščen, brez naprezanja.

Bele borosane medicinskih sester v socializmu, lavor, v katerem si nenehno umiva roke. Nam je znano? Conchita Wurst stavi nanjo, britanski Guardian prav tako. Kako tudi ne. Začeti pesem z verzom Koja je tajna kose Meghan Markle? Če kdo, Britanci vedo, da to ni samo tabloidno vprašanje. Tako da – nocoj čakamo na Konstrakto in – Måneskin, ki bodo, upam, z zdravim duhom v zdravih telesih poplaknili do zdaj precej medel šov v Torinu. In Corpore Sano.