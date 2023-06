Iz Slovenije z ljubeznijo

Rogaška Slatina in donat, Postojnska jama, lipicanci, veduta starega mestnega jedra dolenjske prestolnice, jeklenica čez Sočo, Cankarjeva skodelica kave, Jeruzalemske gorice, Kofetarica ... Tudi to je dirka po Sloveniji. Tour of Slovenia. Slovenska turistična organizacija je namreč pripravila posebne promocijske spote za vse, ki prireditev spremljajo na televizijskem programu Eurosport. V premorih med kolesarskimi vzponi in šprinti Slovenija zaživi kot zelena in kulturna turistična dežela. »Poiščite svoj notranji mir ... zeleni pobeg.«

Od Kobarida do Ormoža

Kot že nekaj let zapored dirko neposredno prenaša tudi športna televizijska mreža Eurosport, kjer si jo bo v 11 urah prenosa v živo ogledalo več kot 10 milijonov kolesarskih navdušencev, ocenjujejo na Slovenski turistični organizaciji. Tokrat bodo zavrteli 230 videospotov o Sloveniji in krajih, skozi katere gre dirka, letos namreč poteka skoraj skozi celotno državo, od Kobarida do Ormoža, gosti pa jo skupno 39 krajev. Kot je že pred časom poudarila direktorica STO Maja Pak, so mnogi od njih prejemniki znaka Slovenia Green. »Tako bomo ponovno ponesli v svet sliko o državi, ki trajnost postavlja v jedro vseh aktivnosti. Tudi v športu.«

Tudi Ivan Cankar (na kolesu) je del Dirke po Sloveniji. FOTO: Posnetek zaslona

Kot še pravijo na STO, so posebej za letošnjo dirko posneli dva spota, enega s poudarkom na aktivnih doživetjih v naravi, drugi pa postavlja v ospredje kulturna doživetja. Preostale predstavitve so nastale iz že posnetega videomateriala o desetih krajih, ki gostijo začetek in cilj posamezne etape. To so Celje, Žalec, Grosuplje, Ljubljana, Vrhnika, Rogaška Slatina, Ormož, Postojna, Kobarid in Novo mesto. Montažo vseh je pripravila produkcijska hiša Katara film. »Prizadevamo si za čim boljšo predstavitev posameznih točk in njenih turističnih posebnosti, ki je tudi terminsko usklajena z etapo dirke. Na primer, spot o Celju in Rogaški Slatini je umeščen v čas prenosa in ponovitev prve etape dirke,« pojasnjuje Livija Kovač Kostantinovič s STO.

Lanske številke Leta 2022 je prenos dirke po Sloveniji spremljalo rekordno število gledalcev pred televizijskimi sprejemniki, in sicer kar 10,9 milijona. V petih letih si je to dirko samo na mreži Eurosport ogledalo 46 milijonov ljudi. Oglaševalska kampanja na televizijskih kanalih Eurosporta, ki je potekala skoraj dva meseca, pa je lani dosegla okoli 12,77 milijona gledalcev in več kot tri milijone spletnih uporabnikov. Lani je STO za televizijsko in spletno oglaševanje pripravila 13 spotov, od tega jih je bilo deset namenjenih promociji krajev, ki so gostili začetek in cilj posameznih etap.

Zmage in promocija

Za slovensko krovno turistično organizacijo je dirka eden največjih promocijskih projektov, kjer se kažejo veliki sinergijski učinki športa in turizma. Po njihovi oceni si je prireditev na televizijski mreži Eurosport doslej ogledalo že več kot 46 milijonov gledalcev.

Redke so športne prireditve, ki prek televizijskih prenosov – TV Eurosport po gledanosti prekaša kanale, kot sta CNN in BBC; v Sloveniji pa s prenosom na nacionalni televiziji – predstavijo lepote toliko turističnih krajev, še poudarja Kovač Kostantinovičeva. Mimogrede, kolesarjenje kot turistični produkt, ki poteka v naravi, tako imenovani outdoor produkt, je v Sloveniji med najbolj iskanimi.

Rezultate gledanosti prenosa prireditve in doseg oglaševanja bodo na STO prejeli po prireditvi, a poudarjajo, da k promociji pomembno prispevajo tudi odzivi najvidnejših udeležencev. V preteklosti so navdušenje nad samo dirko in Slovenijo na družbenih omrežjih delili kolesarski zvezdniki Rafał Majka, Marcel Kittel, Mark Cavendish, Rick Zabel in številni drugi. Pomembni pa so seveda tudi uspehi, še posebej zmage, slovenskih kolesarjev.