Iz težke lesene notranjosti v svetlo eleganco

»Naročniki pogosto mislijo, da eleganten slog stanovanja in svetle barve niso primerni za mlade družine z majhnimi otroki, da to tudi ni združljivo z otroško igrivostjo, a mi ne menimo tako,« pripoveduje oblikovalka interierjev Nina Galič, ustanoviteljica in vodja ljubljanskega studia Prostornina. Z njimi se strinja tudi mlada družina, ki si je svoj dom po prenovi zamislila prav takšen: eleganten in svetel.

V studio, ki ga zaznamuje ženska energija – v njem delajo sama dekleta –, je tokrat v premislek prispela naloga prenove manj kot desetletje stare Lumarjeve montažne hiše. Naročnikom je bil tloris oziroma razporeditev všeč in jim je ustrezala, nista pa jim bili všeč podoba in funkcionalnost interierja. Tega je namreč določalo temno pohištvo z veliko orehovega lesa, ki je delovalo težko, poleg tega tudi ni najbolj izkoristilo vsega morebitnega shranjevalnega prostora, zato so se obrnili nanje. V kakšnem slogu sta si lastnika zamislila svoj novi dom, sta zbrala tako v opisih kot na fotografijah.

Eleganco vnašajo tudi tapecirani stoli z zlatim podnožjem v pastelni zeleni barvi ter zlati elementi, avtorice zasnove so predvidele tudi zavese, za katere pa se lastniki za zdaj še niso odločili. FOTO: Janez Marolt

Kot pripoveduje Nina Galič, so najprej pogledali, kaj bi tudi pri povsem drugačni novi podobi notranjosti hiše lahko še ohranili starega. Kljub prefabricirani hiši so morali prestaviti nekaj elektroinštalacij, a le najbolj nujne, tudi pri premikanju sten ni bilo večjih posegov. Poleg hrastovega parketa, ki so ga prebrusili in tonirali z nekaj beleža, in keramike so možnost izrabe obstoječega prepoznali, denimo tudi v garderobni sobi v prvem nadstropju. Ohranili so temen okvir vgradnih omar in bele elemente, police ter predale, prostor pa optično povečali ne samo z novo svetlo zunanjostjo, ampak ponekod tudi z ogledali na drsnih ličnicah omar.

V svetlih tonih so tudi temni poudarki. FOTO: Janez Marolt

»Četudi smo vedeli, da bo interier povsem svetel, pa tudi tak potrebuje kanček črnine, kaj temnega, saj šele to prostor predrami in ga dvigne, zagotovi točke pozornosti, ne pa da se izgubi v poplavi svetlih in pastelnih barv. Projekte vselej začenjamo z izdelavo tako imenovanega mood boarda, v katerem določimo barvno lestvico stanovanja ali hiše,« je povedala. Za to hišo je segal od bele in različnih odtenkov svetlo bež barve do pastelno zelene z mnogo zlatimi detajli in, kot že rečeno, črnimi poudarki.

V shrambo skozi omaro

Zasnovali so novo podobo vhodnega dela, vhod v shrambo iz kuhinje, ki je bil doslej skrit v steno, so po novem skrili v visoko kuhinjsko omaro in s tem pridobili dodatne shranjevalne površine. Naročnica je imela tudi izoblikovane želje, kako naj bi bila videti shramba, tudi zato, da bi bila živila kar najbolj dosegljiva otrokoma.

Svetlo, precej monotono barvno lestvico so obogatili predvsem z najrazličnejšimi teksturami, kot so denimo valovito obdelani deli omar ali pa nočne omarice z zarezami v spalnici. Na levo je vhod v shrambo. FOTO: Janez Marolt

»Dnevni prostor smo opremili v svetlih tonih in v elegantnem slogu z veliko zlatimi poudarki pa tudi veliko shranjevalnimi površinami. Naročnika sta si želela, da bi, ko se konča dnevna rutina in gresta otroka spat, lahko prostor hitro in temeljito pospravili ter ga spremenili v eleganten interier. Nekaj elegance prinašajo tudi tapecirani stoli v pastelni zeleni barvi. Vso to svetlo, precej monotono barvno lestvico smo obogatili predvsem z najrazličnejšimi teksturami, kot so denimo valovito obdelani deli omar ali pa nočne omarice v spalnici, ki imajo zareze, ter seveda z najrazličnejšimi teksturami tkanin. Vse to namreč razbija dolgočasje in vnaša dinamiko v prostor,« je pojasnila izbiro.

Dodala je, da so predvideli še zavese, za katere pa se lastniki hiše za zdaj niso odločili. Te po njenih besedah zelo zmehčajo prostor ter omogočijo intimo. Poleg opisanega pa ni mogoče prezreti, da prostor mehča tudi pohištvo zaobljenih oblik, ki so ga članice studia Prostornina umestile že v kar nekaj svojih projektov, še zlasti v ozke prehode ali predele, kjer bi bile običajne omare z ostrimi robovi moteče.

Barvna lestvica sega od bele in različnih odtenkov svetlo bež barve do pastelno zelene z mnogo zlatimi detajli, ponekod tudi črnimi poudarki. FOTO: Janez Marolt

»Če bi v ta osrednji prostor umestili enako veliko omaro z ostrimi koti, bi se ta preveč zajedla v prostore. Zaokrožene linije smo nadaljevali tudi v kuhinji, tako pri kuhinjskem otoku kot pri elipsasti mizi, vse to pa je navsezadnje tudi varneje za otroško igro,« je opomnila sogovornica.

Kot je poudarila, so zelo veliko pozornosti namenili ambientalni osvetlitvi hiše za prijetnejše in intimnejše vzdušje ob večerih. V prvi fazi prenove se še niso lotili preureditve otroških sob, prav tako ne kopalnice in stranišča, saj so stremeli k temu, da bi se družina lahko čim prej vselila v svoj novi dom. So pa nekdanjo sobo za goste preuredili v očetovo domačo pisarno. Ta je že na prvi pogled drugačna od preostalih prostorov, zaznamuje jo več hrastovega furnirja in temnejše, sivo pohištvo, kot pravi Nina Galič, so v njej želeli poustvariti nekakšen prijetno topel moški brlog, navsezadnje moški član družine to tudi potrebuje.

Hiša na obrobju Ljubljane:

Leto prenove: 2021

Notranje oblikovanje: Nina Galič, Tjaša Gerdej s sodelavkama Ano Jerše in Živo Lutman (studio Prostornina)

Mizarska dela:

KK Mizarstvo, d. o. o.

Sedežna garnitura: Kauch, Tapetništvo Luka Debevec

Kamen: kamnoseštvo Mravlja

Kosovno pohištvo: OIO Studio