Izteklo se je življenje najslavnejše hrvaške štorklje Malene

Stjepan Vokić iz Brodskega Varoša je za štorkljo skrbel dolgo vrsto let. FOTO: Danijel Soldo/Cropix

Zgodba o mednarodno slavnem paru štorkelj v Slavoniji, ki sta ga sestavljala Malena in Klepetan, je prišla do žalostnega, a neizbežnega konca, poroča današnji hrvaški tisk.Nesrečna samica Malena, ki jo je leta 1993, zatem ko jo je nekdo ustrelil, rešil upokojeni šolski hišnikiz Brodskega Varoša, je poginila. Četudi je okrevala, ni več mogla leteti, dolga leta pa je živela na gnezdu, ki ji ga je uredil Vokić. Zanjo je začel loviti ribe in nabirati ustrezno vejevje za gnezdo. Čez zimo je bila na toplem.Ker ni mogla odleteti na južno poloblo tako kot druge štorklje, ji je Vokić zimsko gnezdo spletel še v garaži, čez nekaj let pa se ji je pridružil samec, ki mu je nadel ime Klepetan. K Maleni se je s 13.000 kilometrov oddaljenega juga Afrike, kjer je preživljal zime, zatem vračal sleherno pomlad, par pa je lahko virtualno, tudi prek profila na facebooku spremljalo nešteto ljudi na Hrvaškem in drugod.Kot danes piše portal Index, je Vokić povedal, da Malena pred poginom enajst dni ni jedla, četudi jo je poskušal hraniti. Njeno stanje je spremljal veterinar, a je ugotovil, da ji ni več pomoči. Od njene rešitve je minilo kar 28 let.Klepetan, s katerim sta vzredila 66 potomcev, ostaja v bližini, a ne želi v gnezdo, je povedal Vokić. »Še vedno misli, da je tu nekje, zelo mi je težko,« je dodal.