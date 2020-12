John le Carré – Vohun, ki ni mogel brez pisalnega stroja

Čisto nasprotje Jamesa Bonda

Britanski igralec Gary Oldman v vlogi vohuna Georgea Smileyja v trilerju Kotlar, krojač, vojak, vohun. Foto: Imdb



Med največjimi povojnimi romanopisci

V filmski priredbi romana Krojač iz Paname sta med drugimi nastopila Pierce ­Brosnan in Jamie Lee Curtis. FOTO: Imdb

Angleški mojster vohunske srhljivkeje slovel po romanih, v katerih je obravnaval napete politične odnose med hladno vojno. Njegove knjižne uspešnice so bile prevedene v več kot 40 jezikov, tudi v slovenščini imamo večino njegovih del.Pisatelj, ki je bil nekoč vohun, je umrl za posledicami pljučnice v soboto ponoči v Cornwallu. Star je bil 89 let. Vest o njegovi smrti je objavil njegov knjižni agent J, ki ga je zastopal zadnjih 15 let. »Izgubili smo velikana angleške književnosti, duhovitega, prijaznega, inteligentnega človeka. Sam sem izgubil prijatelja, mentorja in vzornika,« je zapisal Geller.John le Carré, čigar pravo ime je bilo David John Moore Cornwell, je prodal več kot 60 milijonov izvodov svojih knjig po svetu. Številne med njimi so zaživele tudi na filmskem platnu. Med vohunskimi uspešnicami iz njegove šestdesetletne pisateljske kariere izstopajo Krojač iz Paname, Kotlar, krojač, vojak, vohun, Ruska hiša in Vojna v ogledalu.Le Carré je obrnil na glavo klasične predstave o elegantnem britanskem vohunu, ki jih je v romanih o Jamesu Bondu utrdil angleški pisatelj Ian Fleming. Namesto tega je tako o zahodnih kot o sovjetskih vohunih pisal kot o osamljenih ljudeh, ki se spoprijemajo z moralno dvomljivimi politiki, birokracijo, pomanjkanjem finančnih sredstev, izdajstvi in osebnimi tragedijami.Njegov najbolj slavni literarni junak George Smiley je bil čisto nasprotje Jamesa Bonda, o katerem je bil le Carré prepričan, da nudi izkrivljen vpogled v svet vohunstva. Za razliko od čednega Bonda je le Carré Smileyja predstavil kot čezmerno težkega, klavrno oblečenega, slabovidnega, vsakdanjega, nesrečnega, a briljantnega agenta.Osrednja tematika večine njegovih romanov so bili napeti odnosi med Zahodom in Vzhodom v času hladne vojne. »Opredelil je obdobje hladne vojne in neustrašno govoril resnico o njej tudi desetletja pozneje,« je zapisal njegov literarni agent Jonny Geller.Velikan vohunskega romana se je rodil leta 1931 v mestu Poole v Veliki Britaniji. Konec štiridesetih let sta ga rekrutirali britanski obveščevalni službi MI5 in MI6, medtem ko je študiral nemščino v Švici. Zadolžili sta ga za pridobivanje vohunov, iz matične pisarne na londonski ulici Curzon jih je pomagal tihotapiti za železno zaveso. Po vzoru svojega kolega, pisatelja, se je lotil pisanja romanov, izbral si je psevdonim John le Carré.Prvi roman Telefonski klic za mrtveca je izdal leta 1961, njegov zadnji, 25., z naslovom Agent Running in the Field, je izšel oktobra lani. Prejel je številne literarne nagrade, med drugim lansko nagrado Olofa Palmeja. Leta 2011 je bil nominiran za prestižno britansko literarno nagrado booker, a je nominacijo zavrnil, da bi dal priložnost mlajšim in manj uveljavljenim avtorjem.Od mojstra vohunske srhljivke so se poslovili številni slavni pisatelji in osebnosti. »To grozno leto je vzelo tudi literarnega velikana in humanitarnega duha,« je zapisal ameriški pisatelj, britanski pisatelj in nekdanji novinarpa je le Carréja označil za »enega od največjih britanskih povojnih romanopiscev«.———Avtor je zaposlen v Delovnici.