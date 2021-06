Kaj je okroglo in se vozi gor in dol?

V nadaljevanju preberite:

Luknjica pri luknjici, pa vendar vodo drži. Kaj je to? Še nekaj deset let nazaj bi skoraj vsak otrok izstrelil znani odgovor: slamnata streha! V sodobnem času je precej drugačen – vrsta pred ženskim straniščem. Uganka, katere odgovor se je sčasoma spremenil in ga ve menda marsikateri zvedav šolar, je tudi pokazatelj, kako se z načinom življenja spreminjajo naši folklorni vzorci. Uganke so po zaslugi folkloristke in jezikoslovke dr. Saše Babič z ZRC SAZU prvič dobile čisto svojo monografijo.