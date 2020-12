Kako bodo v 21. leto 21. stoletja vstopili v svetovnih metropolah

K poslušanju po spletu in plesanju nocoj iz Pariza vabi dobrodelni nastop francoskega didžeja Davida Guette pred louvrsko piramido. Foto Charles Platiau/Reuters

Dunajski novoletni koncert bo Več kot 50 milijonov televizijskih gledalcev si bo v 90 državah jutri lahko ogledalo tradicionalni novoletni koncert Dunajskih filharmonikov v dvorani Musikverein. Že šestič bo znamenitemu orkestru dirigiral Riccardo Muti, zaradi znanih razmer pa bodo igrali pred prazno dvorano. Organizatorji so sprva nameravali obiskovalce pred dvorano testirati na koronavirus, a je zaradi slabih razmer avstrijska oblast do 7. januarja prepovedala vse koncerte pred občinstvom. Na prvem programu TV Slovenija se bo prenos začel ob 11.15.

Z zvezdniki in heroji

Odpovedano je tudi znamenito silvestrovanje na brazilski plaži Copacabana. Foto AFP

Načrtovani petminutni polnočni ognjemet z Ljubljanskega gradu, ki bi si ga Ljubljančani lahko ogledali z domačih oken, je odpovedan. Rakete iz papirja in razgradljivih materialov bi bile tudi letos v zeleni barvi Ljubljane ter silvestrskih srebrni, zlati in modri. Da bi preprečili širjenje okužb, so množična silvestrovanja prepovedana tudi drugod po svetu, a nekaj slavja bo le ostalo. Na ogled bo predvsem po televiziji ali spletu.V Londonu, kjer lahko prebivalci zaradi strogih ukrepov le izjemoma zapustijo dom, so odpovedane vse javne prireditve, tudi polnočni ognjemet ob reki Temzi, se bo pa jutri ob 12. uri po lokalnem času mogoče po spletu brezplačno vklopiti v novoletno parado (New Year's Day Parade). Kot darilo Londonu in poklon zdravstvenim delavcem bo na velikanskem zaslonu na Piccadilly Circusu predvajan koncert ameriške glasbenicez zasedbo.Pariz, ki novega leta ne pozdravlja z ognjemetom, temveč z njim razsvetli nebo zgolj na nacionalni praznik 14. julija, vabi na dobrodelni koncert slavnega francoskega didžejaUnited at Home (Združeni doma) pred louvrsko piramido, s katerim bo zbiral denar za Unicef in dobrodelno organizacijo Les Restos du Coeur, ki pomoči potrebne oskrbuje s hrano. Z minulima letošnjima koncertoma je zbral 1,2 milijona evrov.Že v drugi polovici oktobra so odpovedali tradicionalno novoletno prireditev Silvestrska pot v središču Dunaja, eno od največjih silvestrovanj na prostem v Evropi, s koncerti, predstavami, učnimi urami dunajskega valčka ter številnimi stojnicami in polnočnim ognjemetom.V Sydneyju, kjer bodo stopili v novo leto deset ur pred nami, običajno z impozantnim ognjemetom nad veduto znamenite operne hiše v mestnem pristanišču, so oblasti po odkritju novih grozdov okužb omejile gibanje ter spremenile načrte. Na ključnih razglednih točkah je gibanje dovoljeno le prebivalcem in tistim s posebnimi dovoljenji, ognjemeti ob 21. uri so odpovedani, polnočni pa bo skrajšan na sedem minut.Šest ur za nami bodo s spustom več kot pet ton težke krogle odštevali vstop v novo leto na newyorškem Times Squaru. A ne glede na to, da letos ne bo dovoljen pogled »od spodaj«, kjer bi sicer novemu letu nazdravljali tisoči, bo silvestrovanje »množično«.Prenos v živo, ki ga bo vodil ameriški igralec in maneken, bo mogoče doma spremljati po vsej zemeljski obli. Med drugimi bosta nastopili, ki bo tik pred spuščanjem krogle oziroma odštevanjem zadnjih sekund starega leta zapela Lennonovo Imagine, dvakratna dobitnica grammyjapa svojo veliko uspešnico I Will Survive. Med nastopajočimi so omenili šein, kot posebni gosti pa bodo izpostavljeni heroji leta 2020, newyorški delavci na prvi »frontni črti« z družinami. Letos so veliko žrtvovali, da so zagotovili oskrbo svojim skupnostim, zato vlivajo pogum in navdih, so razglasili organizatorji.Odpovedano je tudi znamenito silvestrovanje na brazilski plaži Copacabana. Ob 30-kilometrskem obalnem pasu, kjer bi se danes zbrali milijoni ljudi, bo veljala prepoved za vozila, po 20. uri bo prepovedan vstop v sosesko Copacabana, na tem območju bosta ustavljena javni promet in dostop z avtomobili.Gibanje bo dovoljeno le prebivalcem tamkajšnjih sosesk. Čeprav so mestne oblasti sprva načrtovale praznovanje z glasbo, ki bi ga željni zabave lahko spremljali po spletu, so pred dvema tednoma odpovedali uradne dogodke, prebivalce pa pozvali, naj silvestrovo preživijo odgovorno in doma. Kar pravzaprav velja za večino zemljanov.