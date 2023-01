Kako prepoznati dober ovitek za telefon

Zaščita pred udarci in padci

Med najpogostejšimi poškodbami pametnih telefonov so zagotovo udarci in padci, ki so zanje lahko usodni. Največkrat se razbije steklo, lahko pa se poškodujeta tudi ohišje in notranjost pametnega telefona. Zato je priporočljivo, da je izbrani ovitek za telefon dovolj močen, da vaš pametni telefon zavaruje pred večino padcev in udarcev. Marsikdo bo iz strahu izbral debel in mogoče malce nepraktičen ovitek, ampak to pogosto ni potrebno, saj sodobni ovitki za telefone omogočajo ustrezno zaščito pred padci in udarci tudi v tanjših različicah. Pomembno je predvsem, da izberete ovitek za telefon, ki se bo prilagodil in ustrezal vašim potrebam. Če imate tudi z bolj debelim ovitkom za telefon še vedno dober občutek, ko ga uporabljate, ni razloga, da ga ne bi še naprej. Po drugi strani pa, če opažate, da pametni telefon lažje uporabljate, ko je zaščiten s tanjšim ovitkom za telefon, izberite tistega, ki vam bo najbolj ustrezal.

Zaščita pred vodo in prahom

Številni ovitki za telefone omogočajo tudi zaščito pred vodo in prahom, kar je odlično, saj se hitro lahko zgodi, da vaš pametni telefon pade v kozarec, skodelico ali se nanj zlije pijača na mizi. Zaščita pred prahom bo podaljšala življenjsko dobo vašega telefona, saj se bo tako zmanjšala hitrost, s katero se prah nabira v bolj nedostopnih delih in sčasoma vpliva na delovanje pametnega telefona. Z ovitkom, ki vam omogoča zaščito pred vodo in prahom, boste veliko bolj mirno odložili svoj telefon na mizo ali se odpravili na pustolovščino v naravo. Če pa ste po naravi bolj športen tip, ki se rad prepušča odkrivanju novih mest, je zaščita pred vodo in prahom skoraj del obvezne opreme.

Dizajn, ki pripoveduje zgodbo

Čeprav ni najbolj pomembna lastnost, je tudi dizajn eden izmed dejavnikov, na podlagi katerega se odločamo za nakup. Dizajn, barve, motivi in vzorci na ovitku za pametni telefon veliko povedo tudi o njegovem lastniku. Marsikdo med nami z veseljem izbira ovitek v svojih najljubših barvah ali z motivom najljubše živali, najljubšega mesta, igralca ali pevke. Nekateri pa so bolj naklonjeni preprostim in funkcionalnim ovitkom brez odvečnih podrobnosti, ki služijo le enemu namenu, in to je zaščita pametnega telefona.

Ne glede na vaše navade in potrebe boste našli fantastične ovitke za pametne telefone

