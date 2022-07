Kako razumeti Vladimirja Putina

»Kako je Vladimir Putin iz preračunljivega pragmatika postal nepremišljeni graditelj imperija? Zakaj se je podal v vojno, ki bo Rusijo naredila šibkejšo, revnejšo, bolj izolirano in deglobalizirano?« Na takšna vprašanja poskuša v najnovejši biografiji o ruskem predsedniku odgovoriti britanski novinar Philip Short. V delu s preprostim naslovom Putin, ki obsega kar 864 strani, je zajel celotno Putinovo življenje in prikazal okolje, v katerem je odraščal, nato delal kot referent obveščevalne službe KGB, bil podžupan Sankt Peterburga in naposled leta 2000 postal ruski predsednik.

Kdor bi rad izvedel več o Putinovi osebnosti, idejah, moči in grožnji za svetovni mir, naj prebere to izjemno biografijo,« je zapisal Ian Kershaw. FOTO Promocijsko gradivo

Ne demonizacija ne opravičilo

Nekdanji BBC-jev dopisnik spodbuja bralca, da pogleda na svet z ruske perspektive. Kaj je njihovega voditelja pripeljalo do tega, da je izzval svetovni red pod vodstvom ZDA, ki ohranja mir od konca hladne vojne? »neusmiljeno sledi poti, ki jo je opravil Putin pri zavračanju tega 'miru', pax americana, enopolarnega sveta, v katerem so se po besedah ​​strokovnjaka za RusijoZDA obnašale, kot da imajo pravico vsem vsiliti svoj pogled na svet,« so o knjigi zapisali v Guardianu.

V knjigi je nekaj novega gradiva, ki temelji na obsežnih intervjujih. Short je dejal, da ni hotel niti demonizirati niti opravičevati Putina, ampak razumeti, kaj ga motivira. Po njegovih besedah ZDA nosijo velik del krivde za to, kar sta postala Rusija in Putin. »Viri njegove korupcije, njegova odgovornost za številne umore ali zastrupitve nasprotnikov in natančna zgodba o tem, kako je prišel na oblast, še naprej povzročajo burne razprave po svetu, kjer cvetijo dezinformacije,« so navedli v Washington Postu in ugotovili, da je Shortovo delo gotovo eno od tistih, ki o Putinu pišejo bolj prizanesljivo. »Sicer razpravlja o Putinovih zločinih, vendar pravi, da je Zahod predolgo demoniziral Putina in Rusijo. Prav tako trdi, da so na rusko notranjo politiko močno vplivale vezi z Zahodom, kar namiguje na to, da je Zahod kriv za Putinov vzpon na oblast – vendar avtor ne pojasni, kako točno je Zahod vplival na ruske politike. V resnici je imel Zahod od razpada Sovjetske zveze zelo omejen vpliv na rusko notranjo ­politiko.«

V knjigi je nekaj novega gradiva, ki temelji na obsežnih intervjujih. FOTO Reuters

Izvirni greh se po Shortovem mnenju skriva v širitvi Nata, ki jo prikazuje kot cinično potezo ZDA za nadzor evropskih zaveznikov. V knjigi ponavlja »nedokazano trditev«, da je ameriški državni sekretar James Baker leta 1990 predsedniku Sovjetske zveze Mihailu Gorbačovu obljubil, da se Nato ne bo širil, če bo Gorbačov privolil v združitev Nemčije. »Očitno tako kot Putin meni, da te države niso povsem suverene.«

Short kljub temu uživa veliko podpore uglednih zgodovinarjev. »Kdor bi rad izvedel več o Putinovi osebnosti, idejah, moči in grožnji za svetovni mir, naj prebere to izjemno biografijo,« je zapisal Ian Kershaw, avtor obsežne biografije o Adolfu Hitlerju, ki jo lahko beremo tudi v slovenščini (prevod Janko Lozar in Marjana Karer, Cankarjeva založba).