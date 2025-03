Optimalen vir ogrevanja v energetsko nepredvidljivem času

Takšno ogrevanje ponujajo geotermalne toplotne črpalke, ki veljajo za enega izmed najbolj energetsko učinkovitih in okolju prijaznih načinov ogrevanja in hlajenja.

Potencial geotermalnih toplotnih črpalk so med prvimi v Evropi prepoznali na Švedskem. Do vodilnega mesta na tem področju so se začeli vzpenjati že v 70. letih prejšnjega stoletja, ko se je država spopadala s potrebo po vedno večji energetski neodvisnosti. Danes je Švedska med državami z največjo uporabo geotermalnih toplotnih črpalk na prebivalca. Več kot polovica vseh gospodinjstev naj bi uporabljala geotermalne, nekaj pa tudi druge vrste toplotnih črpalk. V Sloveniji žal še ne poznamo dovolj dobro njihovih številnih potencialov in koristi.

Na splošno poznamo sicer več tipov toplotnih črpalk: toplotne črpalke voda/voda (ta vrsta črpalke izkorišča energijo vodnih virov iz podtalnice), toplotne črpalke zemlja/voda (glavni vir pridobivanja energije je zemlja) in toplotne črpalke zrak/voda, ki so pri nas tudi najpogostejša izbira.

FOTO: Atlas

Geotermalne toplotne črpalke – inovativne, trajnostne, varčne, učinkovite

Lahko bi rekli, da geotermalne toplotne črpalke spreminjajo način ogrevanja. Prispevajo k nižjim stroškom in so bolj zanesljive tudi v času sprememb na področju obračunavanja omrežnin elektrike: enako učinkovite so vse leto in nimajo velikih nihanj v porabi električne energije. So namreč edine črpalke, ki energijo črpajo iz vira, ki ima vso zimo stabilno temperaturo od 0 do 10 °C – zemlje.

Njihov princip delovanja: geotermalna toplotna črpalka izkorišča naravne vire energije, ki so na voljo v zemlji, in jih uporabi za prenos toplote v ogrevalne sisteme in poleti za hlajenje. Črpalka tako prenese energijo (toploto) iz zemlje v ogrevalni sistem, kjer se toplota poveča (preko kompresorja) in porazdeli po domu v obliki toplega zraka ali vode (tako je vse leto na voljo tudi neomejena količina tople sanitarne vode). Njihova posebnost je tudi možnost pasivnega hlajenja, ki je skorajda brezplačno.

FOTO: Atlas

Je geotermalna toplotna črpalka najboljša izbira za vaš dom?

Kot smo že ugotovili, so geotermalne toplotne črpalke izjemno učinkovite in okolju prijazne – brez izpustov CO 2. Njihova efektivnost pa se dvigne tudi do 615 %, kar pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije geotermalna toplotna črpalka ustvari kar 6,15 enote toplotne energije. Veljajo za črpalke z najdaljšo življenjsko dobo, saj brez težav delujejo od 20 do 30 let, vrtina pa se ohrani tudi do 100 let in več. Njihova prednost je tudi ta, da nima zunanje enote, kar pomeni, da okolica hiše ostane nespremenjena. Prav tako notranja enota ne povzroča nikakršnega hrupa, zato je lahko postavljena kjerkoli v hiši.

FOTO: Atlas

Geotermalne toplotne črpalke so primerne za večino objektov, od majhnih družinskih hiš do večjih poslovnih stavb. Naravnost popolne so za domove (družinske hiše in novogradnje), kjer se zahtevata zanesljivo ogrevanje in hlajenje vse leto. Vgradijo pa se lahko tudi v starejše hiše. Velika prednost je tudi, da pri nakupu lahko izkoristite nepovratne finančne spodbude Eko sklada, do 6.000 evrov.

Pred odločitvijo o nakupu se posvetujte s strokovnjakom

Ker je ponudba na trgu raznolika, odločitev pa dolgoročna, je pametno pred izbiro poznati vsaj osnovne značilnosti, prednosti in slabosti posameznih tipov toplotnih črpalk. Strokovno svetovanje je pri tem neprecenljivo.

FOTO: Atlas

V podjetju Atlas so strokovnjaki s 35-letnimi izkušnjami na področju naprednih rešitev za ogrevanje in hlajenje in svojim strankam ponujajo strokovno pomoč pri svetovanju, namestitvi in pridobitvi subvencije. Podjetje pa vam zagotavlja podporo tudi več let po zagonu toplotne črpalke, v primerih, ko potrebujete zanesljivo svetovanje ali servis. Za brezplačno svetovanje in pripravo prilagojene rešitve obiščite STROKOVNO SVETOVANJE ATLAS.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Atlas