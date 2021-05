Kako veste, da vam ne bodo vdrli v računalnik

Varen splet zagotavlja brezskrbno brskanje po svojih najljubših vsebinah. FOTO: Getty Images



Kako smo lahko varni na spletu

Varen splet je primeren tako za zasebno rabo kot tudi za poslovno. FOTO: Getty Images



Celovita zaščita vašega domačega omrežja

Zaščitite svoje otroke pred neprimerno vsebino na spletu. FOTO: Telekom Slovenije



Varno spletno okolje za vaše najmlajše

Varen splet vključuje: varnostno filtriranje prometa in preprečevanje dostopa do nevarnih strani (blokiranje zlonamernih domen in povezav z zlonamerno programsko opremo, blokiranje »phishing« strani, ki vam želijo ukrasti osebne in bančne podatke);

(blokiranje zlonamernih domen in povezav z zlonamerno programsko opremo, blokiranje »phishing« strani, ki vam želijo ukrasti osebne in bančne podatke); starševski nadzor za varno uporabo interneta (filtriranje vsebine, ki otrokom preprečuje dostop do spletnih strani, neprimernih zanje. Kategorije za izbor: vsebine za odrasle, zabavne vsebine, nasilne vsebine in brez oglasov);

(filtriranje vsebine, ki otrokom preprečuje dostop do spletnih strani, neprimernih zanje. Kategorije za izbor: vsebine za odrasle, zabavne vsebine, nasilne vsebine in brez oglasov); strokovni nadzor in zanesljivost (strokovnjaki na Telekomu Slovenija redno nadzorujejo delovanje, storitev pa uporabljate brez namestitve aplikacije, brez vezave in tudi na napravah, kjer zaščita sicer ni mogoča – pametni TV ali pametni dom). ŽELIM IZVEDETI VEČ

Varen splet vam ponuja dve rešitvi:



Kako vključim storitev Varen splet

Brezplačni preizkus – za vse nove naročnike je storitev Varen splet prva dva meseca brezplačna, nato pa se začne zaračunavati po ceniku.

Sodobna tehnologija nam na vsakem koraku stoji ob strani in nam z inovativnimi rešitvami pomaga, da se lažje prebijemo skozi dan ter da marsikatero obveznost opravimo hitreje in brez skrbi. Vendar ta večopravilnost lahko skriva tudi različne pasti. Splet je danes sicer naš najljubši partner in zvest asistent, zelo hitro pa nam lahko tudi obrne hrbet in nam pokaže svojo najtemnejšo plat.In ker je čas, v katerem živimo, marsikatero dejavnost še bolj usmeril v virtualni svet, je prav, da smo še bolj previdni. Tudi zaščitniški.Ko se priklopimo na sestanek prek zooma, ko se otroci po spletu povezujejo v spletne učilnice, ko nakupujemo, rezerviramo že tako težko pričakovano turistično destinacijo ali ko preprosto samo brskamo in raziskujemo. Z vsakim našim dejanjem na spletu puščamo svojo digitalno sled, saj na spletu delimo ali shranjujemo fotografije sebe in svojih otrok, osebne podatke, številke plačilnih kartic ... Vedno več časa na spletu preživljajo tudi naši otroci, ki so še toliko bolj kot mi, starši, izpostavljeni spletnim grožnjam.To je slika nove resničnosti in ta naš novi svet od nas zahteva nova pravila vedenja, predvsem pa nove oblike zaščite pred zlonamerneži.Če ste si zastavili to vprašanje, ste že na pravi poti. Prvi korak v tej smeri je preventiva. Najprej je pomembno, da usvojite nekaj ključnih napotkov:To je vaša prva zaščita pred vdori, zato izberite pametne in zapletene kombinacije, ki nimajo nobene povezave z vašim življenjem. Rojstni datumi in imena najožjih družinskih članov ali hišnih ljubljenčkov torej odpadejo. Izberite daljša gesla, ki so sestavljena tako iz črk kot iz številk in posebnih znakov.Kupujte samo v zaupanja vrednih spletnih trgovinah. Ne nasedajte sumljivo nizkim cenam. Bodite pazljivi predvsem pri vpisih kreditne kartice.Bodite skrajno previdni, ko gre za vaše življenje, zato trikrat premislite, preden ga popolnoma razgalite.Ne odpirajte e-sporočil neznanih pošiljateljev in ne klikajte na povezave, ki jih pošiljajo.GPS-tehnologija je postala del našega vsakdana. Z njo lahko upravljamo marsikatero uporabno aplikacijo na pametnem telefonu. Toda s tem, ko nekaterim aplikacijam dovolite GPS-lociranje vaše naprave, lahko postanete tarča nepridipravov. Zelo hitro lahko tako kdo na primer dobi vpogled v vaše premike in predvsem v to, kdaj ste zdoma.Da med brskanjem po spletu ne boste več tako ranljivi in izpostavljeni nepridipravom, je Telekom Slovenije uvedel novo napredno rešitev Varen splet Storitev Varen splet zagotavlja celovito zaščito tako v mobilnem kot v fiksnem omrežju, pa tudi v gostovanju v tujih mobilnih omrežjih.Kako deluje Varen splet? V bistvu kot nekakšen filter, ki bo zagotavljal, da ne boste postali žrtev hekerskih ali drugih vdorov v vašo zasebnost.Pameten filter bo ščitil tako vaše mobilnike kot tudi računalnike in tablice. Verjetno je že marsikdo prejel sporočila ali klice iz neznanih in tujih telefonskih številk. Filter vam bo tudi pomagal prepoznati lažne spletne trgovine in druge škodljive spletne strani, ki bi vaše naprave okužile s škodljivimi programi. Varoval vas bo tudi pred poskusi kraje ali zlorabe osebnih podatkov, kot so gesla, podatki plačilnih kartic in drugo.Storitev Varen splet je odlično orodje za obvarovanje najmlajših uporabnikov spleta, ki so po navadi tudi najlažje tarče prevarantov. Staršem omogoča nadzor, kar pomeni, da jim lahko preprečite tudi dostop do neprimernih spletnih strani.Z vklopom zaščitite fiksni priključek in vse naprave znotraj omrežja, prek katerih dostopate do interneta.Z vklopom zaščitite posamezno mobilno napravo na naročniškem razmerju in varno uporabljate internet tako doma kot v tujini.Storitev Varen splet najbolj enostavno vključite v mobilniali v portalu Moj Telekom , za zaščito vaše mobilne naprave pa lahko pošljete zahtevo s SMS. Storitev lahko vključite tudi s klicem naali na Telekomovih prodajnih mestih.