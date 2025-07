Dolgi pohod kitajskega gospodarstva

V nadaljevanju preberite:

Živimo v obdobju globokih gospodarskih in geopolitičnih sprememb. Svetovni sistem proste trgovine se vztrajno krha, saj se umika carinskim oviram in se vse bolj zanaša na dvostranske sporazume. Hkrati se končuje obdobje, ko so se države lahko zanašale na rastoče bogastvo, da bodo svoje državljane obvarovale pred negotovostjo starosti in brezposelnosti, saj morajo vlade zaradi potrebe po večjih izdatkih za obrambo sprejemati težke odločitve o tem, kako bodo razporedile sredstva.

Vzpon Kitajske je bil najpomembnejše gonilo teh sprememb in ostaja v središču razprav o dobavnih verigah, prenosu tehnologije, kraji intelektualne lastnine in financiranju mednarodnega dolga. Zlasti sedanja gospodarska upočasnitev te države je sprožila dve ključni vprašanji: Ali bo recesija milijonom kitajskih potrošnikov preprečila, da bi podprli domačo in svetovno rast? In ali bo kitajsko vlado spodbudila k bolj konfrontacijski zunanji politiki, predvsem do Tajvana in Južnokitajskega morja?