Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Kalcinirajoči tendinitis ali kalcinacija v rami je akutno ali kronično boleče stanje, ki nastane zaradi prisotnosti kalcijevih depozitov v ali okoli tetiv rotatorne manšete. To je skupina mišic, ki obdajajo ramenski sklep – supraspinatus, infraspinatus, teres minor in subscapularis.

Povzroča ga nalaganje kristalov kalcijevega hidroksiapatita, ki so običajno v tetivah mišic supraspinatus in infraspinatus. Če stanja ne zdravimo, lahko pride do raztrganine rotatorne manšete in osteoartritisa ramena, lahko pa se razvije tudi sindrom zamrznjene rame.

Bolniki navajajo hudo obremenjujočo bolečino, ki se pojavi spontano, običajno zjutraj. Lahko se pojavi sočasna okorelost, ki povzroči klinično sliko, podobno drugi zdravstveni težavi – zamrznjeni rami. Bolečina se lahko pojavi na sprednjem delu rame, v bližini bicipitalnega žleba (v katerem poteka dolga glava tetive bicepsa), ali pod lopatico.

Bolezensko stanje, ki prizadene več žensk Večina primerov kalcinacije v rami se reši spontano. Do 30 % prebivalstva v življenju doživi bolečine v rami in do 50 % doživi vsaj eno epizodo bolečine v rami letno. Lahko rečemo, da so poškodbe ramen izjemno pogoste. Kar 54 % ljudi s težavami v ramah poroča, da so simptomi še vedno prisotni po treh letih. Kalcinacija rame je pogosto bolezensko stanje, ki se pojavi pri 2,5 % do 7,5 % zdravih odraslih. Prizadene predvsem osebe v starosti od 40 do 60 let. Približno 70 % obolelih so ženske. Zanimivo je, da pojavnost te bolezni ni večja pri posameznikih, ki opravljajo težka dela, niti pri športnikih. Pri približno 10 do 20 % obolelih so kalcificirane usedline dvostranske.

Vzrok za nastanek kalcinacije še vedno uganka

Razvoj kalcinacije rame je še vedno nejasen. Ugotavljajo, da je povezan s celično posredovano boleznijo, pri kateri transformacija tenocitov (celice, ki proizvajajo molekule kolagena) v hondrocite (celice, ki sestavljajo hrustanec) povzroči kalcifikacijo (nalaganje kalcijevih kristalov) v tetivah rotatorne manšete. Tudi biološki in genetski dejavniki so lahko osnova za nastanek kalcinacije, kar je verjetno vzrok za to, da večina terapij zagotavlja le delno zadovoljive rezultate.

Kalcinacija rame se razvija v treh fazah. FOTO: Medicofit

Kalcinacija rame je lahko degenerativnega tipa ali pa je reaktivna in ta se razvija v treh fazah:

Faza pred nastankom kalcinacije (t. i. tiha faza) , ko se tetiva transformira v fibro-hrustančno tkivo, ki deluje kot podlaga za nalaganje kalcija.

, ko se tetiva transformira v fibro-hrustančno tkivo, ki deluje kot podlaga za nalaganje kalcija. Aktivna kalcifikacija , ko se začne kalcij nalagati. Sestavljena je iz faze, ko se kalcij tvori in ko se resorbira. Kalcijevi kristali se začnejo nalagati v tetivo, po nekem časovnem obdobju tihega poteka bolezni pa celice, ki skrbijo za imunski odziv, kalcijeve usedline prepoznajo in odstranijo iz prizadetega tkiva. Za to fazo je značilna oteklina in lahko pride do izlitja kalcijevih kristalov v burzo, ki sicer blaži trenje med tetivami in kostmi v rami. Ta stopnja, ko prihaja do absorpcije kalcijevih kristalov, je običajno povezana z akutno bolečino, ki je analgetiki ne ublažijo.

, ko se začne kalcij nalagati. Sestavljena je iz faze, ko se kalcij tvori in ko se resorbira. Kalcijevi kristali se začnejo nalagati v tetivo, po nekem časovnem obdobju tihega poteka bolezni pa celice, ki skrbijo za imunski odziv, kalcijeve usedline prepoznajo in odstranijo iz prizadetega tkiva. Za to fazo je značilna oteklina in lahko pride do izlitja kalcijevih kristalov v burzo, ki sicer blaži trenje med tetivami in kostmi v rami. Ta stopnja, ko prihaja do absorpcije kalcijevih kristalov, je običajno povezana z akutno bolečino, ki je analgetiki ne ublažijo. Postkalcifikacijska faza oziroma razgradnja kalcinacije – faza, ko se pojavijo bolečine. V tej fazi se tetivno tkivo preobrazi, kar lahko traja več mesecev. Obe fazi, tako postkalcifikacijska kot faza raztapljanja kalcijevih kristalov, potekata hkrati. Ta proces se običajno konča z zacelitvijo prizadete tetive.

Ramenski sklep je izjemno gibljiv in omogoča premikanje roke v vse smeri. Ta široki razpon gibanja sklepov pomeni, da je rama zelo dovzetna za poškodbe in obstaja več stanj, ki so običajno prisotna v rami. Kalcinirajoči tendinitis rame so prvič opisali leta 1872.

Več tveganja pri nekaterih športih in poklicih

Pri posameznikih, ki se ukvarjajo s ponavljajočimi se dejavnostmi nad glavo, vključno s športi, ki vključujejo metanje, kot sta baseball in odbojka, ali pri poklicih, kot so frizerji, pisarniški delavci, kirurgi, pleskarji, je nevarnost za kalcinacijo rame.

Pojavnost kalcinacije rame prav tako narašča s starostjo. Med dejavniki tveganja so tudi hormonske spremembe, sladkorna bolezen, nepravilna telesna drža in intenzivni prisilni položaji ramen zaradi poklicnih specifik ali nekateri športi, kot so tenis, košarka, vaterpolo, odbojka, dolgotrajno spanje na eni rami, nekatera zdravila, splošno pomanjkanje gibanja, oslabele mišice rotatorne manšete, predhodna natrganina mišice ali izpah rame.

Simptomi: eno najbolj bolečih stanj v ramenskem sklepu

Pri rotatorni manšeti je najbolj prizadeta tetiva supraspinatusa, sledi spodnja stran infraspinatusa in območje tetive subskapularisa tik pred pritrditvijo. Vendar pa so lahko prizadeta tudi druga mesta v telesu, najpogosteje mišice kolka, ki omogočajo zunanjo rotacijo kolčnega sklepa.

Kalcinacija rame je lahko eno najbolj bolečih stanj v ramenskem sklepu, zaradi katerega veliko pacientov obišče tudi urgentno ambulanto. Bolečina se širi čez vrh rame in navzdol po roki in je hujša, ko roko dvignemo stran od telesa.

Če imate katerega od naslednjih simptomov, je najbolje, da se odločite za obisk zdravnika: nenaden pojav bolečine, močna bolečina pri gibanju rame, togost rame, zmanjšana gibljivost rame, bolečina, ki vas ovira med spanjem, povečana občutljivost in izguba mišične mase.

Diagnoza z različnimi metodami

Za postavljanje diagnoze pri sumu na kalcinacijo rame je najprimernejši slikovni pristop konvencionalna radiografija rame. FOTO: Medicofit

Pri pregledu zaradi kalcinacije rame bo zdravnik najprej ocenil gibljivost rame, občutljivost in morebitne bolečine, ki se pojavijo med premikanjem roke. Nato vas bo napotil na rentgensko slikanje, ki prikaže kalcifikacije v tetivah. Uporabi lahko tudi ultrazvok, ki poda natančnejšo oceno kalcinacij, njihovo velikost, lego in vpliv na druga tkiva. Tudi magnetna resonanca je primerna metoda, saj omogoča podrobno proučevanje mehkih tkiv, računalniška tomografija pa natančneje prikaže kalcinacije, če rentgenski posnetek ni dovolj informativen. Na podlagi teh preiskav zdravnik odloči o nadaljnjem zdravljenju, ki je lahko konzervativno, kot je fizioterapija, ali pa kirurško, če kalcinacija povzroča hude bolečine ali omejuje gibanje.

Ultrazvok se lahko uporablja tudi za spremljanje napredka zdravljenja kalcinacije v rami v sklopu terapij z udarnimi globinskimi valovi.

Do nebolečega stanja s specialistično fizioterapijo za kalcinacijo rame

Primarno zdravljenje kalcifičnega tendinitisa je konzervativno in ima od 30 do 80 % stopnjo uspešnosti. Za lajšanje akutne bolečine se uporabljajo nesteroidni protivnetni analgetiki.

Obisk fizioterapevta je priporočljiv za vse osebe z zmerno ali težjo obliko bolezni. Pri nekaterih, odvisno od stanja pacienta, lahko do izboljšanja pride v enem tednu, drugi potrebujejo daljše obdobje zdravljenja. Čeprav kalcinacija rame lahko izgine sama od sebe brez zdravljenja, moramo stanje obravnavati z vso resnostjo, saj lahko povzroči zaplete, kot so raztrganine rotatorne manšete in zamrznjena rama.

Specialistična fizioterapija pri kliniki Medicofit temelji na tehnikah aktivne mobilizacije rame in terapiji z udarnimi globinskimi valovi. FOTO: Medicofit

Za paciente je najboljši celostni pristop. V kliniki Medicofit za kalcinacijo v rami pacientom omogočajo znanstveno podprto specialistično fizioterapijo, ki temelji na tehnikah aktivne mobilizacije rame in terapiji z udarnimi globinskimi valovi.

Fizioterapija v tretji fazi kalcinacije rame

Zdravljenje s kineziologijo in fizioterapijo se izvaja v tretji fazi kalcinacije rame, saj se običajno šele takrat pojavijo simptomi, zato pacient v prvi in drugi fazi kalcinacije do terapevta sploh ne pride.

Vodilna metoda zdravljenja kalcinacije rame je instrumentalna fizioterapija z udarnimi globinskimi valovi (ESWT – Extracorporeal Shock Wave Therapy), ki pospeši zadnjo, tretjo fazo kalcinacije rame. Z udarnimi valovi se razbijajo kalcinacije v mehkih tkivih na manjše fragmente, zato se lažje absorbirajo nazaj v kri. Jakost udarnih valov prilagajajo glede na stanje pacienta.

Za pospešeno razgradnjo kalcija lahko uporabijo tudi lasersko terapijo, visokotonsko elektrostimulacijo HiTop in terapijo TECAR, ki dvigne temperaturo vezivnega tkiva rame in omogoči večji učinek kineziološke vadbe.

Ob pojavu težav zaradi kalcinacije je smiselno čim zgodnejše zdravljenje s fizioterapijo in kineziologijo, saj lahko mirovanje poslabša stanje in vodi do zapletov. V kliniki Medicofit poleg specialistične fizioterapije izvajajo tudi specialno kineziološko vadbo, s katero krepijo mobilnost in moč ramenskega sklepa, ter aktivno mobilizacijo rame.

Odločite se za celostno zdravljenje kalcinacije v rami v kliniki Medicofit, kjer uporabljajo različne pristope fizioterapije in jih individualno prilagodijo vašim težavam zaradi kalcinacije rame, kar lahko za kar 95 % zniža tveganje za resne zaplete, kot je ruptura tetive. Klinika Medicofit ponuja najsodobnejše neinvazivne metode zdravljenja, ki brez kirurškega posega omogočajo optimalno reabsorpcijo kalcinacije.

Metode zdravljenja pri kliniki Medicofit omogočajo optimalno reabsorpcijo kalcinacije brez kirurškega posega. FOTO: Medicofit

Postopek zdravljenja kalcinacije rame lahko traja od nekaj tednov do več mesecev. FOTO: Medicofit

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja kalcinacije rame Kliniko Medicofit je zaradi bolečin v levi rami, ki so močno omejevale vsakodnevne dejavnosti, obiskal 44-letni Damjan, po poklicu slikopleskar. Ne le, da zaradi bolečin ni več zmogel aktivno igrati namiznega tenisa, stanje ga je omejevalo tudi pri delu. Prve znake in simptome je opazil približno tri mesece pred prihodom na diagnostično terapijo. Predhodne slikovne preiskave so pokazale prisotnost kalcinata na proksimalnem delu tetive supraspinatusa. Med anamnezo je poudaril, da je imel pred štirimi leti podobno težavo z desnim ramenom. Klinični pregled je razkril močno omejeno gibljivost predvsem v smereh zunanje (35°) in notranje rotacije (30°) ter tudi abdukcije (55°). Specialni ortopedski testi so še dodatno potrdili resnost težav. Meritev mišične moči zaradi močnih bolečin ni bilo možno izvesti. Palpacija je razkrila povišan mišični tonus ramenskih in tudi vratnih mišic. Fizioterapevt je na podlagi zbranih informacij predlagal celosten 15-tedenski program fizioterapevtskega zdravljenja. Za zmanjšanje aktualne simptomatike se je uporabljala TECAR in laserska terapija v kombinaciji z globinskimi in radialnimi udarnimi valovi. Izvedeni so bili tudi specialni postopki obravnave mehkih tkiv za zmanjšanje mišične napetosti. Simptomi so se občutno zmanjšali že do četrte obravnave. V skladu s tem se je takrat začel aktivnejši del rehabilitacije z individualno prilagojeno vadbo za krepitev mišic rotatorne manšete ramena. Ker je gospod Damjan zelo hitro napredoval, se je lahko sorazmerno hitro začel tudi kineziološki del zdravljenja, ki je vključeval napredno vadbo. Ob koncu terapij je gospod izrazil izredno zadovoljstvo, saj je bolečina v levi rami popolnoma izginila, izrazito pa se je izboljšala tudi gibljivost, s čimer je Damjan lahko spet opravljal svoje delo in se vrnil k aktivnejšemu življenjskemu slogu.

Desetina bolnikov potrebuje operacijo za odstranitev kalcijevih usedlin

Postopek zdravljenja lahko traja od nekaj tednov do več mesecev, odvisno od stopnje kalcinacije in odziva telesa na zdravljenje, vendar konzervativni pristop pri vseh pacientih ni vedno uspešen. Približno desetina bolnikov se ne odziva na konzervativno zdravljenje in v teh primerih je potrebna operacija za odstranitev kalcijevih usedlin – artroskopija. Okrevanje po artroskopskem zdravljenju je lahko dolgotrajno, dolgo tudi 28 mesecev, in boleče.

