Kar ni dovoljeno sleherniku, je dovoljeno kralju

Londonski Guardian je poročal o zadregi, ki verjetno ne skrbi veliko ljudi: nekdo z britanskega dvora je od valižanske vlade zahteval zagotovilo, da po novem valižanskem zakonu britanskega monarha, kralja Združenega kraljestva Karla III., ne bodo sodno preganjali oziroma da bo zanj veljala zakonska izjema.

Stari običaj zahteva, da parlamenti Združenega kraljestva pridobijo soglasje monarha za pripravo osnutkov zakonov, preden jih je mogoče uveljaviti. V skladu s tem mehanizmom ministri obvestijo kraljevo družino o posebnih klavzulah v osnutkih zakonov, ki lahko vplivajo na njihovo osebno premoženje, njihovo zasebno lastnino ali njihove javne funkcije. Ministri prosijo monarha, naj potrdi zakone, preden jih lahko sprejmejo.

Preiskava časnika Guardian je pokazala, da je pokojna kraljica Elizabeta uporabila privilegiran dostop do osnutkov zakonodaje, da bi zagotovila spremembe, ki so ščitile njene zasebne interese ali odražale njena mnenja. V enem od primerov so njeni odvetniki leta 2021 lobirali pri škotskih ministrih, naj spremenijo osnutek zakona, da bi njeno zasebno zemljišče izvzeli iz velike pobude za zmanjšanje emisij ogljika. Med 70-letnim vladanjem je kraljica tako pregledala več kot tisoč osnutkov zakonov, preden so jih potrdili izvoljeni politiki.

Monarh izvzet iz predpisov

Omenjeni mehanizem soglasja, ki velja od 18. stoletja in je bil razširjen na škotski in valižanski parlament, so kritizirali kot nedemokratičnega, a praksa se nadaljuje, na tak način so parlamentarci v Londonu, na Škotskem in v Walesu morali od Karla III. doslej pridobiti soglasje za dvajset zakonov. V Buckinghamski palači niso želeli komentirati, ali je kralj prosil za kakršne koli spremembe teh zakonov, preden jih je odobril.

Ena od zadev je bil predlog zakona, ki ga je pripravila valižanska vlada za reformo kmetijskih praks, v internem memorandumu so junija lani zapisali, da so vladni odvetniki stopili v stik z uradniki Buckinghamske palače, ki so zahtevali zagotovilo, da bodo valižanski ministri pri sprejemanju predpisov v skladu s tem zakonom upoštevali konvencije glede pregona krone. V tem primeru je monarh torej izvzet iz predpisov v zvezi s trženjem kmetijskih proizvodov, odstranjevanjem trupel in razkritjem informacij valižanski državi.

Problem je širši: policija na primer brez dovoljenja ne sme vstopiti na kraljevo zasebno lastnino, to velja tudi za zasebni posesti Balmoral in Sandringham, brez kraljevega dovoljenja tam ni mogoča preiskava morebitnih zločinov, vključno s kaznivimi dejanji proti divjim živalim in onesnaževanjem okolja. Takšne pravne imunitete nima noben drug zasebni lastnik zemljišč na Otoku.