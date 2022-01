Kava in nasmeh z najboljšim sosedom

Da boste dobro pripravljeni na nasmejano leto, ujemite priložnost in se na prvi delovni dan nasmehnite Mercatorjevi »kofetarici«, ki vam bo podarila kupon za kavo Minute.

Drobne pozornosti nam najhitreje narišejo nasmeh na obraz. Nasmejani veliko lažje premagujemo vse izzive vsakdana. Mercatorjeve »kofetarice« po mestnih središčih delijo kupone za brezplačen lonček kave Minute na prvi delovni dan leta 2022 od 6.30 do 12. ure. Od mimoidočih želijo le nasmeh, v zameno zanj pa podarjajo kupone za kavo. Simpatična dekleta v oranžnem so v Ljubljani na Bavarskem dvoru in Kongresnem trgu, v Mariboru na Mlinski ulici, v Celju na Krekovem trgu, v Kopru na Titovem trgu, v Kranju na Maistrovem trgu, v Novi Gorici na Bevkovem trgu in v Novem mestu na Glavnem trgu. Nato poiščite najbližjo Mercatorjevo trgovino in si na kavomatu pripravite vročo kavo Minute.

FOTO: Mercator

Če vam na ulici ni uspelo podariti nasmeha Mercatorjevi »kofetarici«, brez skrbi – naložite si mobilno aplikacijo in prejmite virtualni kupon. Prav tako se lahko prek nagradne igre do vključno 10. januarja na Mercatorjevem Instagram in Facebook profilu potegujte za brezplačno kavo za vsak dan v letu.

Foto Mercator

Kava nam omogoča trenutek za odmor, da naberemo moči in nadaljujemo dan polni energije.

Zato Mercator podarja kavo tudi bolnišnicam, ki se najbolj intenzivno borijo z epidemijo covida-19. Razveselili so zaposlene UKC-ja Ljubljana in 13 bolnišnic s covidnimi oddelki.

Skupno bo tako kar 70.000 ljudi nasmejano zakorakalo v novo leto in uživalo v Mercatorjevi kavi Minute.







Naročnik oglasne vsebine je Mercator