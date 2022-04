Kdo bo Ona 365? Imamo zmagovalko

Priloga Ona, revija Onaplus in spletna stran onaplus.si so končale glasovanje za izbor Ona 365. Letos so jim izmed deseterice žensk, ki jih je izbrala strokovna komisija, zmagovalko pomagali izbrati bralke in bralci.

Za laskavi naziv so se potegovale: Eva Bobnar, ambasadorka humanitarnega projekta V Kranju dobro v srcu mislimo; Eva Pavlič Seifert, kmetica in umetnica iz Hiše Mandrova; Janja Garnbret, najuspešnejša športna plezalka vseh časov; Jasmina Cibic, umetnica, ki sodobnemu času nastavlja ogledalo; prof. dr. Maja Čemažar, eksperimentalna onkologinja; Samanta Mamić, negovalka v centru starejših Zimzelen Topolšica; Saša Kralj, profesorica angleškega jezika na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli ŠC Novo mesto; Urška Kolenc, predsednica društva Junaki 3. nadstropja; Erika Žnidaršič, voditeljica; in Skupina Inštitut 8. marec.

Deseterico žensk, ki so pomembno zaznamovale leto 2021, je tudi letos z vso odgovornostjo izbrala strokovna komisija v sestavi Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge, Valentina Smej Novak, filozofinja, Bojana Leskovar, publicistka in Sabina Obolnar, urednica revije Onaplus in priloge Ona.

Finalistke za izbor Ona 365 za 2021.

Ves marec, mesec žensk, ste v prilogi Ona, reviji Onaplus in na spletni strani onaplus.si lahko spremljali zgodbe Oninih desetih nominirank, žensk, ki delujejo na najrazličnejših področjih človekovega udejstvovanja in so še kako pomembne za naše kakovostno in dostojanstveno bivanje. Zadnjo besedo o zmagovalki pa so z glasovanjem, ki je potekalo tako v reviji kot na spletu, letos imeli bralke in bralci. Odzvali so se v neverjetnem številu in ob koncu glasovanja, 1. aprila 2022, ni bilo nobenega dvoma več, katera ženska je s svojim delom in držo najbolj prepričala Slovenke in Slovence.

Novo Ono 365 bo Onino uredništvo, kot veleva tradicija, razkrilo jutri, na predvečer izida priloge Ona, ogledali pa si boste lahko tudi intervju z zmagovalko, ki se nam je ob podelitvi nagrade Ona 365 pridružila v našem studiu.