Knafljev prehod za urbane hedoniste

Idej, kaj vse bi lahko obogatilo zeleno parkovno cono v središču Ljubljane, znameniti Knafljev prehod, kjer je več priljubljenih gostinskih obratov, je bilo v preteklosti nešteto. Na strani, ki meji na Čopovo ulico, zdaj stoji nov butični hotel As, v katerem je tudi restavracija Ane Roš, ki je pred tem začasno delovala v hotelu Slon.

Za naročnika, družino Raspopović – idejni vodja je Sebastjan Raspopović, so ga arhitekturno zasnovali v biroju Ofis arhitekti. Kot pravijo investitorji, je od zamisli do realizacije preteklo 15 let, postopek pa je bil, kot je običajno za skoraj vsako gradnjo v stari Ljubljani, dolgotrajen zaradi zapletenega lastništva. Pridobivanje soglasij in oddaja dokumentov za gradbeno dovoljenje sta bila največji izziv tudi za arhitekte.