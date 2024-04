Ko s soncem mrkne tudi razum

Ameriški desničarski skrajnež in ustvarjalec številnih teorij zarote Alex Jones pred sončnim mrkom, ki ga bo danes mogoče videti v Severni Ameriki, širi paniko, ker da naj bi naravni pojav hotela izkoristiti globoka država. Dogajanje, povezano s sončnim mrkom, je menda vaja za uvedbo vojnega stanja. »Vlada se ob sončnem mrku odzove, kot da gre za konec sveta,« je zapisal na omrežju x. »Tega niso počeli nikoli v preteklosti. Kaj mislite, da se ­dogaja?«

Kritična ameriška občila ocenjujejo, da je prihajajoči sončni mrk po­vzročil pravi festival teorij zarote, vsem pa je skupno, da vladnim ukrepom, ki so namenjeni učinkovitemu upravljanju množic ljudi, pripisujejo apokaliptične, diktatorske pomene. Že dejstvo, da otroci bogatašev na dan mrka ne bodo v šoli, naj bi nakazovalo, da globoka država načrtuje prevrat, ki bi lahko vodil v nov svetovni red.

Sončni mrk bo danes lahko od doma opazovalo okoli 30 milijonov prebivalcev od Mehike do Kanade, še nekaj milijonov se jih bo selilo. FOTO: Mario Tama/Afp

Petdesetletni Jones, doma iz teksaškega Dallasa, je v preteklosti svoje teorije razpečeval s pomočjo mreže radijskih postaj in spletnih strani. Ameriško sodstvo je Jonesa in njegovo medijsko omrežje z dosojeno odškodnino, ki jo mora plačati svojcem žrtev pokola v šoli Sandy Cook, spravilo v stečaj. Odškodnina za teorijo, da pokola ni bilo, zaradi katere so svojci dodatno trpeli, je znašala skoraj 1,5 milijarde dolarjev. Po bankrotu Jones nove teo­rije širi prek omrežja x.

Zakaj bi globoka država po Jonesovem mnenju uvedla vojno stanje? Razlog je na dlani. Ker da bo na letošnjih predsedniških volit­vah zmagal Donald Trump, globoka država tega ne bo dovolila. Zato naj bi med sončnim mrkom vadila ukrepe, ki bodo ob morebitni Trumpovi zmagi izvedeni ob koncu leta.