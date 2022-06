Končalo se je slavje vseh slavij

S himno in pozdravom kraljice Elizabete II. in njenih naslednikov z balkona Buckinghamske palače ob koncu današnje parade v Londonu se je sklenilo štiridnevno veliko slavje ob njenem platinastem jubileju vladanja. Kmalu zatem se je vladarica z najdaljšim stažem v britanski zgodovini, ki je večino slovesnosti spremljala z gradu Windsor, Veliki Britaniji zahvalila za spektakularna slavja in pozdravila »ponovni občutek povezanosti«, ki se je je »globoko dotaknil«.

Predvsem sobotni koncert pred Buckinghamsko palačo je bil s polno avenijo Mall in 22.000 gledalci v živo kot razglednica iz predpandemične normalnosti. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Vladarice, kakršna je Elizabeta II., še dolgo ne bo več že zato, ker je kraljevanje prevzela pri rosnih 25 letih, medtem ko je prestolonaslednik Charles že prečil 73. leto, njegov prvorojenec princ William pa je tik pred 40. rojstnim dnem. Edinstveni jubilej v zgodovini britanske monarhije so slavili milijoni kraljičinih sodržavljanov in oboževalcev, mnogi tudi kot neponovljiv dogodek v svojem življenju, prav tako pa je bilo edinstveno štiridnevno platinasto slavje.

Princ Charles in vojvodinja Cornwalska sta se danes dopoldne mudila na velikem jubilejnem (pouličnem) kosilu v južnem delu Londona. FOTO: Jamie Lorriman/ AFP

Res, da so protestniki vdrli na četrtkovo parado, pred petkovo zahvalno mašo izžvižgali premiera Borisa Johnsona, omedlela sta vojaka na stopnišču pred katedralo svetega Pavla, nekaj zagovornikov pravic živali pa so aretirali tudi na včerajšnjem konjskem derbiju Epsom, a o drugih večjih incidentih niso poročali. Sta pa pozornost ukradla tudi princ Harry in Meghan Markle, za katera je bila maša prvi uradni kraljevi dogodek po preselitvi v ZDA v zadnjih dveh letih.

Četudi se kraljica Elizabeta II. sobotnega koncerta ni udeležila, je množice navdušila z videom s čajanke s še eno britansko ikono – medvedkom Paddingtonom. FOTO: AFP

Z medvedkom na čaju in toastom v torbici

Potem ko se je 96-letna kraljica na četrtkov otvoritveni dan slavja z družino pojavila na balkonu Buckinghamske palače ob vojaški paradi Trooping the Colour (Pozdrav zastavi) ter zvečer na Windsorju s prižigom svetlobne verige simbolno prižgala več kot tri tisoč plamenic in stolpov po Združenem kraljestvu in državah Commonwealtha, je tako petkovo mašo kot sobotni koncert pred palačo izpustila. Uradno zato, ker je že prvi dan občutila nelagodje zaradi težav pri hoji.

Legendarni kitarist skupine The Queen Brian May se je tokrat dvignil do naročja kipa kraljičine praprababice, vladarice Viktorije. FOTO: Jonathan Buckmaster/Reuters

A je podobno kot s filmskim Jamesom Bondom ob olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 presenetila s šaljivim videom – s še eno britansko ikono, medvedkom Paddingtonom. Na čajanki mu je pokazala, da tudi ona »za vsak primer in za potem« hrani toast z marmelado v torbici. Ritem, ki sta ga dajala z udarjanjem z žličko po skodelici, pa se je pretopil v pesem We Will Rock You, ki jo je skupina The Queen z Adamom Lambertom izvedla kot otvoritveno pesem koncerta. Kitarist Brian May se je po dvajsetih letih, ko je ob zlatem jubileju nastopil na strehi Buckinghamske palače, tokrat dvignil do naročja kipa kraljičine praprababice Viktorije.

Princ William se je v nagovoru med koncertom zahvalil okoljevarstvenikom, tudi dedu in očetu, za skrb za okolje in pozval k zaščiti našega krhega planeta. FOTO: Jeff J Mitchell/Reuters

Koncert si je v živo ogledalo 22.000 ljudi, na BBC One samo v Združenem kraljestvu v povprečju 11,2 milijona, s čimer je bil to eden najbolj gledanih letošnjih dogodkov, na oder pa sta poleg številnih zvezdnikov od Andree Bocellija in Alicie Keys do Roda Stewarta in Diane Ross stopila tudi kraljičina naslednika in prav tako žela aplavze. Princ William se je za skrb za okolje poklonil očetu in dedu pa tudi slavnim okoljevarstvenikom ter generaciji mladih po svetu. V stoletju, kolikor je skoraj stara njegova babica, je človeštvo doživelo nezamisljiv tehnološki napredek in znanstvena odkritja, da pa je planet postal krhek, zato je pozval k njegovi zaščiti. »Toda tako kot kraljica,« je dejal, »sem optimist.«

Tudi prestolonaslednik princ Charles je v govoru med koncertom večkrat požel aplavz in se pošalil, »njenemu veličanstvu, mami«, pa se osebno poklonil za »življenjsko nesebično služenje javnosti«. FOTO: Kerry Davies/Pool via Reuters

Princ Charles je bil bolj oseben in čustven, kraljico je naslovil z »vaše veličanstvo, mami«, in se ji osebno poklonil za »življenjsko nesebično služenje javnosti – v slikah, besedah in lučeh«. Občinstvu je zaupal, da »ve, da njegovo mamo zbudi misel na vse njih, dame in gospode«, in da ta večer zelo manjka princ Filip, kraljičina »moč in opora«, a da je prepričan, da je njegov duh prisoten.

»Z nami se smejiš in jokaš, in kar je še najpomembneje, bila si tu za nas teh 70 let,« je med drugim dejal, ko so se na pročelju palače menjale slike iz njenega življenja in vladanja. To je skušal povzeti tudi današnji sprevod v Londonu z 260-letno zlato kočijo in hologramom pravkar okronane mlade kraljice, uresničilo pa se je tudi upanje mnogih na aveniji Mall, da jih bo kraljica ob koncu le pozdravila v živo.

Ni jih le pozdravila, ampak se jim je kakšno uro zatem tudi zahvalila med drugim z besedami, da čeprav se osebno ni udeležila vsakega dogodka, je bilo njeno srce z vsemi ter jim ostaja predana in s podporo družine služi po najboljših močeh. »Navdihnili so me prijaznost, veselje in povezanost, ki so bili tako očitni v zadnjih dneh. Upam, da bo ta prenovljeni občutek skupnosti navzoč še mnogo let.«