Kot besedo tedna bi veliko raje obravnavala mir ali premirje. Žal pa nas odločevalci silijo, da v teh prvih poletnih dneh razmišljamo o besedi obramba, in to ne v smislu zaščite pred komarji in podobnimi sezonskimi dejstvi, kot je na primer obramba pred soncem.

V SSKJ2 je za besedo obramba kot prvi pomen zapisan 'odbijanje sovražnikovega, nasprotnikovega napada'.

V časniku Delo ​smo 24. 6. 2025 v članku Trump objavil sporočilo Rutteja: Evropa bo plačala visoko ceno lahko prebrali, da je ameriški predsednik na svojem omrežju truth objavil zasebno sporočilo, ki naj bi ga prejel od generalnega sekretarja Nata.

Ta mu v njem piše: »Ni bilo lahko, a smo dosegli, da se bodo vsi zavezali k petim odstotkom.« In še: »Evropa bo plačala VELIKO [bolje: KREPKO, op. T. J.], kot se tudi spodobi, in to bo tvoja zmaga.«

Pismo konča z besedami: »Srečno pot in se vidimo na večerji Njegovega Veličanstva!« (prev. T. J.) Kdo je to veličanstvo, pa vsaj mi – navadni smrtniki in neprostovoljni sponzorji orožarske industrije in vsiljenih vojn, pri katerih nimamo nobene besede – seveda ne vemo.

V začetku tedna je v Zagrebu potekal glasbeni festival InMusic. Zanimivo je bilo opazovati, kako so zlasti izvajalci s tako imenovanega zahoda (Anglija, Irska) čutili potrebo po izražanju podpore Palestini – v nasprotju s svojimi vladami, ki podpirajo agresorski Izrael. Spomnim se, da sem pred leti na koncertu v Celju poslušala glasbenike z Jamajke.

Pevka nas je nagovorila: »Vi lepi ljudje, ki nimate krvavih rok …« Žal se mi zdi, da v zadnjem času tudi naše roke postajajo krvave.

